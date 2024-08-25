سيرين عبد النور تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها: سروال أسود ضيق مع خصر عالٍ (صور)

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حظيت إطلالة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في برنامج "عندي سؤال" الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس، بتفاعل واسع بين جمهورها، مشيدين باللوك الذي اختارته.وكانت سيرين كشفت خلال اللقاء الذي يُعرض عبر قناة "المشهد" عن العديد من الأسرار حول حياتها العملية والعائلية. فأي إطلالة اختارت سيرين؟صحيح أن سيرين عبد النور تنوّع بالألوان التي ترتديها، وتعتبر جريئة باختياراتها، لكن يبقى للأسود الحصة الأكبر في خزانة الممثلة اللبنانية. يتمتع ذلك اللون بمكانة خاصة لدى سيرين، ويليق بملامحها، ولون بشرتها.في إطلالتها الأخيرة عبر برنامج "عندي سؤال"، اختارت طقمًا من "Noiro Concept Store" عبارة عن سروال أسود مع بلوزة من الشيفون. اللوك مميز ببساطته. سروال أسود ضيق مع خصر عالٍ، أما البلوزة ذات الأكمام المنفوشة، فمصنوعة من أقمشة الشيفون، ومليئة بالحركة، والدانتيل على الصدر.اللوك جذاب، ويليق بالمقابلات التلفزيونية، خاصة أنه يجمع بين الإطلالتين الكلاسيكية والعصرية. وأكملت سيرين إطلالتها بمجوهرات من الألماس مميزة بلونها الفضي، وارتدت صندلاً أسود اللون.أشرفت خبيرة التجميل كوليت إسكندر على مكياج سيرين، ووضعت الـ"أي لاينر" الطويل مع أحمر الشفاه النيود، وتركت الحركة لشعرها الطويل.وكانت سيرين عبدالنور أطلت، أخيرًا، في سهرة "Humanagementme" بفستان مزين بطبعة النمر الجميلة. يومها اهتمت كوليت أيضًا بإطلالة الممثلة اللبنانية، ونفَّذت المكياج الذي كان رائجًا خلال تسعينيات القرن الماضي.