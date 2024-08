هل تعتزل سيلينا غوميز الغناء؟

تعيش النّجمة الأميركية سيلينا غوميز فترة تألق سينمائي مؤخراً وذلك من خلال بطولتها الأخيرة لفيلم "إيميليا بيريز" الذي سيعرض في "مهرجان تورونتو السينمائي" المقبل، والذي سبق أن حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة في "مهرجان كان السينمائي الدولي" في دورته الأخيرة عن دورها في الفيلم ذاته؛ حيث يبدو أنّ غوميز تتجه فعلياً نحو اعتزال الغناء والتركيز على دورها كممثلة؛ إذ تعد أصغر ممثلة تفوز بـ"جائزة أفضل ممثلة" في تاريخ مهرجان كان؛ بعد أن حقق فيلمها نجاحاً كبيراً وتقييمات إيجابية من النقاد.

Advertisement

يُعَدّ فيلم "إيميليا بيريز" هو أحدث أفلام المخرج جاك أوديار، ويضم عروضاً جريئة لزوي سالدانا وكارلا صوفيا جاسكون، ويجمع بجرأة بين الأوبرا الشعبية وإثارة المخدرات ودراما التأكيد على النوع الاجتماعي.





وكانت سيلينا غوميز قد فجرت مفاجأة بداية هذا العام عندما كشفت عن أنّها تفكر باعتزال الغناء من أجل التفرغ لأعمالها الخيرية والتمثيل، وأشارت إلى أنّ ألبومها المقبل سيكون الأخير في مسيرتها الموسيقية التي تضم عدداً كبيراً من الجوائز العالمية التي تضعها في المرتبة الثالثة في قائمة النساء الأكثر تتويجاً في تاريخ الموسيقى، وهي التي تملك 16 رقماً قياسياً عالمياً.





مؤخراً، أضافت سيلينا غوميز إنجازاً تمثيلياً آخر إلى قائمة جوائزها العديدة؛ حيث اعترفت أكاديمية التلفزيون أخيراً بأدائها في فيلم «Only Murders in the Building » بترشيحها الأول لجائزة "Emmys".

ومن بين القائمة الكاملة للترشيحات التي أُعْلِن عنها مؤخراً، سجلت غوميز، التي تنتج وتؤدي دور البطولة في مسلسل "Only Murders in the Building"، أول إيماءة تمثيلية لها من المنظمة في فئة الممثلة البارزة في المسلسلات الكوميدية.



فيما رُشِّحَت سيلينا أيضاً مرتين سابقاً لجائزة "Primetime Emmys"، ولكن فقط في فئة الإنتاج من خلال مسلسل "Only Murders" عندما رُشِّح لجائزة "Outstanding Comedy Series". ولديها أيضاً ترشيحان سابقان لجائزة «Daytime Emmys»، وكلاهما لإنتاج سلسلة الطهي المتميزة "Selena + Chef". (نواعم)