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المرأة

رغم أزمة والدتها... ابنة شيرين عبد الوهاب ضمن قائمة الأوائل في المدرسة (صورة)

Lebanon 24
26-08-2024 | 02:00
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وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة شكر لكل من وجه لها التهاني والمباركات بمناسبة تفوق ابنتها مريم بعد تواجدها ضمن قائمة الأوائل في المدرسة.

ونشرت شيرين صورة لابنتها عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت: في البداية. أحب أوجه الشكر لكل الناس اللي دعموا بنتي، وأقول لهم كتر خيركم، من صحفيين لجمهور ولأي حد بارك لبنتي، وقال كلمة حلوة في حقها، ربنا يخليكم ويجبر بخاطركم وتشوفوا ولادكم أحسن الناس، وربنا يحميهم كلهم من أي شر". 

وأضافت في رسالة أخرى لابنتها بعد تفوقها: بقول لبنتي مريم، أنا فخورة بيكي شكرا لأنك حسستيني أن تعبي معاكي ماراحش هدر، شكرا لأن إنتي بنت متربية وشكرا على أنك مجتهدة في دراستك، ربنا يحميكي ويكفيكي شر عين الحاسدين (قل أعوذ برب الفلق).
 
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وكانت المدرسة البريطانية في القاهرة هنأت مريم ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد تفوقها وتواجدها ضمن قائمة الأوائل في المدرسة.

 

وكتبت المدرسة البريطانية عبر "فيسبوك": نود أن نهنئ إحدى طالباتنا الأوائل، مريم، التي حصلت على بعض النتائج الممتازة بما في ذلك 4 مواد في الصف التاسع وواحدة في الصف الثامن.. رائع!.


يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنجبت طفلتين، الكبرى اسمها مريم، والصغرى اسمها هنا، من زوجها الثاني موزع الموسيقى محمد مصطفى التي ارتبطت به خلال أعمالها معه وإنتاجه العديد من الأغاني التي قدمتها، وتقيم الطفلتان حاليا مع والدتهما بعد انفصالها عن زوجها.

 
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