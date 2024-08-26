بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)

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بعد غياب عامين عن الدراما، تعود الفنانة لقاء الخميسي إلى جمهورها عقب تعاقدها أخيراً على مسلسل "روج أسود"، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها فيه خلال أيام.وكان آخر أعمال لقاء الخميسي في الدراما، مسلسل "إجازة مفتوحة" الذي عُرض عام 2022.كما شاركت لقاء الخميسي في موسم رمضان 2021 بمسلسل "ضد الكسر"، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه.الجدير بالذكر أن مسلسل "روج إسود"، كان من إخراج مصطفى فكري إلا أنه اعتذر أخيراً عن إخراجه ليتم التعاقد مع المخرج محمد عبدالرحمن حماقي بديلاً له، كما تم تقليص عدد الحلقات من 45 الى 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة حالياً التعاقد مع باقي أبطال العمل. (لها)