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المرأة

للنساء.. أفضل تسريحات الشعر لممارسة الرياضة

Lebanon 24
26-08-2024 | 15:16
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عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة، تعتبر تسريحات الشعر المناسبة جزءًا أساسياً من الراحة والأداء الفعّال. تسريحات الشعر الجيدة لا تساعد فقط في إبقاء الشعر بعيداً عن الوجه، بل تعزز أيضاً من الثقة بالنفس خلال التمرين. نستعرض بعض من أفضل تسريحات الشعر لممارسة الرياضة.
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ذيل الحصان العالي
تسريحة ذيل الحصان العالي هي الخيار الأمثل لممارسة الرياضة، إذ تبقي الشعر بعيداً عن الوجه وتوفر حركة حرة ومريحة. هذه التسريحة تُمكّنك من التركيز على التمرين دون انزعاج من الشعر المتطاير.
الجدائل الضيقة
تعتبر الجدائل من التسريحات الرائعة التي تبقي الشعر مرتباً وثابتاً خلال التمارين المكثفة. يمكنك تجربة جدائل مختلفة مثل الجدائل الفرنسية أو الهولندية التي تضيف لمسة من الأناقة إلى مظهرك الرياضي.
الكعكة المرتفعة
تُعد الكعكة المرتفعة من التسريحات التي توفر أقصى درجات الراحة أثناء الرياضة، خاصةً إذا كنت تمارسين تمارين مثل اليوغا أو البيلاتس. تضمن الكعكة المرتفعة أن يظل شعرك بعيداً عن وجهك، مما يجعلك أكثر تركيزاً.
نصائح لتسريحات الشعر أثناء ممارسة الرياضة
1. استخدمي منتجات تثبيت الشعر: اختاري منتجات تثبيت خفيفة لضمان بقاء شعرك في مكانه دون أن يسبب لك أي إزعاج.
2. تجنبي التوتر الزائد: تأكدي من أن تسريحتك ليست مشدودة بشكل مفرط لتفادي التوتر على فروة الرأس والألم.
3. اختاري الأقمشة المناسبة: استخدمي أربطة شعر من أقمشة ناعمة وغير ضاغطة لتقليل التأثير على شعرك وفروة رأسك.
4. تجديد التسريحة: قد تحتاجين إلى تعديل تسريحتك بين التمارين لتظل مريحة وأنيقة. (لها)
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