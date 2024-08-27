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المرأة

أحدث صيحات مكياج خريف 2024.. الحواجب المنفوشة والشفاة الجريئة

Lebanon 24
27-08-2024 | 01:00
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اشتهرت حقبة الثمانينيات بالموضة الصاخبة، الألوان الزاهية، والخطوط الجريئة، وها هي تعود لتنافس بقوة في موسم الخريف القادم. تعرفي على مكياج الثمانينيات العائد في موسم الخريف المقبل، وكيفية تطبيقه بأسلوب عصري.
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1- المكياج اللامع
اشتهرت مرحلة الثمانينيات بالمكياج اللامع، الشفاه المرطبة، ظلال العيون اللامعة، وماسكارا خفيفة، وهي اختيارات مشابهة إلى حد كبير اتجاهات الموضة في العصر الحالي، حيث يميل البعض إلى عدم تطبيق الماسكارا، واستخدام ملمع الشفاه، والألوان اللامعة.
2- أحمر الشفاه الوردي
اللون الوردي كان يتربع على قمة الموضة في الثمانينيات، والآن يعود بقوة لينافس أيضاً بدرجات ساخنة وأكثر جرأة.
3- المكياج الملون الجريء
تأثراً بموسيقى البوب الساخنة توجهت موضة الثمانينيات نحو الألوان المتعددة والجريئة في المكياج، والآن يعود هذا اللوك الجريء ولكن بصوة أكثر درامية.
4- البشرة الناعمة غير اللامعة
شهدت أواخر الثمانينيات تحولاً من ألوان النيون الزاهية والوردي النابض بالحياة إلى إطلالات أكثر هدوءً مثل الشفاه الداكنة والعيون الدخانية والبشرة غير اللامعة. وهو اتجاه قادم بقوة، حيث يتم تسليط الضوء على مدى جمال البشرة التي تبدو طبيعية وغير لامعة.
5- الشفاه القوية الجريئة
راجت في الثمانينيات موضة الشفاه القوية التي تتمثل في محدد شفاه باللون الأسود، وأحمر شفاه باللون الأحمر اللامع. وهي موضة تعود حالياً ولكن باستخدام درجات أحمر شفاه أكثر نعومة.
6- الحواجب المنفوشة
كانت الحواجب المنفوشة ذات المظهر الطبيعي هي الرائجة في الثمانينيات، قبل انتشار موضة الحواجب الرفيعة، ثم السميكة. وهي أيضاً صيحة تعود لتنافس بقوة، ولكن المهم أن تتأكدي من تفضيلك لها وملاءمتها لشكل وجهك وعيونك قبل اعتمادها.
7- ظلال العيون بألوان قوس قزح
لا يمكن التحدث عن مكياج الثمانينيات دون التحدث عن ظلال العيون الملونة، حيث كانت هي السمة المميزة لاتجاهات الجمال في تلك الحقبة. كانت ظلال العيون ذات الألوان الباستيل أو الزاهية على الجفون من العناصر الأساسية، حيث يتم تطبيقها على الجفن بالكامل مع القليل من الماسكارا أو محدد العيون. واليوم تعود صيحة ظلال العيون بألوان قوس قزح، ولكن للحصول عليها بأسلوب عصري؛ تجنبي محدد العيون وقومي فقط بوضع طبقة شفافة من اللون من خط الرموش إلى ثنية الجفن. (نواعم)
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