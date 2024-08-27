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فنون ومشاهير

خبرٌ مأساوي جدًا.. فنانة تفقد والدتها وشقيقتها في يوم واحد: "قلبي محطم بعد رحيلهما"!

Lebanon 24
27-08-2024 | 01:36
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فقدت النجمة العالمية ماريا كاري والدتها وشقيقتها في يوم واحد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 
 وتحدثت ماريا لمجلة بيبول عن مشاعرها بعد وفاة شقيقتها ووالدتها في يوم واحد، ووصفت الأمر بـ"المنعطف المأساوي"، كما كشفت عن لقاء والدتها لآخر مرة في الأسبوع الماضي قبل وفاتها. لكنها تكتمت عن الكشف عن سبب الوفاة، وقالت في بيانها: "لقد تحطم قلبي لأنني فقدت والدتي في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. للأسف، في منعطف مأساوي للأحداث، فقدت أختي حياتها في نفس اليوم.. أشعر بالامتنان لأنني تمكنت من قضاء الأسبوع الماضي مع والدتي قبل وفاتها.. أقدر حب الجميع ودعمهم واحترامهم لخصوصيتي خلال هذا الوقت المستحيل".
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ماريا كاري
 
وبحسب المجلة، فإنه لا توجد تفاصيل أخرى معروفة في هذا الوقت، بما في ذلك أسباب وفاة باتريشيا وأليسون.
 
وكانت توقفت النجمة ماريا كاري عن نشر يومياتها على حسابها بانستقرام على غير عادتها منذ يوم 11 آب الجاري، حيث نشرت وقتها صوراً من أحدث حفلاتها الغنائية.
 
 
وبعد هذا الخبر الحزين، تضامن الجمهور مع ماريا كاري، حيث تلفت عشرات الرسائل والتعليقات من المتابعين الذين حرصوا على مواساتها بعد وفاة والدتها وشقيقتها بشكل مأساوي في يوم واحد. (مجلة هي)

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