مفاجأة جديدة من كارول سماحة لجمهورها... وتجربة غنائية مختلفة

تصدر هاشتاغ كارول سماحة في تطوان التريند عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية فور إنتهاء حفلها بختام الدورة الحالية من مهرجان أصوات نسائية حيث شاركت فيه للمرة الثانية بدورته الحالية التي إنطلقت بـ22 اب وحتى مساء السبت 24 أغسطس، فماذا قالت كارول عن دعمها للمرأة وماذا عن مفاجآتها القادمة بألبومها المنتظر؟

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وكشفت كارول أنها سعيدة كثيرا أنها تتواجد بالمهرجان الخاص للمرأة لأنها تنشغل بموضوعات المرأة في كثير من أعمالها الغنائية؛ فهي واحدة من النساء اللاتي يناضلن بالحياة كأم وإمرأة عاملة وزوجة تخاف على بيتها وإبنتها وزوجها وبنفس الوقت تحب أن يكون لها دورها الفعال بالمجتمع.





هذا وتستعد كارول سماحة لتجربة غنائية مختلفة خلال الفترة القادمة، فبعد موسم صيفي حافل بالحفلات والمهرجانات الغنائية يبدو أن جمهور كارول سماحة على موعد مع مفاجآة خاصة؛ وهي تجربة غنائية إستعراضية مختلفة على خشبة مسرح كازينو لبنان خلال الفترة من 11 إلى 20 تشرين الاول القادم، حيث إختارت كارول العرض المسرحي الشهير " برودواي " والحائز على عدة جوائز عالمية Aything Goes والتي تم تحويلها للغة العربية لتعود بها لجمهورها على خشبة المسرح في عرض مسرحي ضخم بكوميديا غنائية إستعراضية تضم مجموعة كبيرة من نجوم المسرح على أن تجسد كارول شخصية ياسمينا ضمن أحداث العرض.

وكانت كارول قد قدمت آخر عرض مسرحي لها بعام 2007 بشخصة زنوبيا الشهيرة.





وقد علمت نواعم أن كارول تضع لمساتها الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، على أن يضم أغنية لبنانية من كلماتها وألحانها بمشوارها الفني والتي ستمثل مفاجآة قوية لجمهورها. (نواعم)