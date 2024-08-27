Advertisement

المرأة

مفاجأة جديدة من كارول سماحة لجمهورها... وتجربة غنائية مختلفة

Lebanon 24
27-08-2024 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1239557-638603628715863317.jpg
Doc-P-1239557-638603628715863317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر هاشتاغ كارول سماحة في تطوان التريند عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية فور إنتهاء حفلها بختام الدورة الحالية من مهرجان أصوات نسائية حيث شاركت فيه  للمرة الثانية بدورته الحالية  التي إنطلقت بـ22 اب وحتى  مساء السبت 24 أغسطس، فماذا قالت كارول عن دعمها للمرأة وماذا عن مفاجآتها القادمة بألبومها المنتظر؟
Advertisement
 
 
وكشفت كارول أنها سعيدة كثيرا أنها تتواجد بالمهرجان الخاص للمرأة لأنها تنشغل بموضوعات المرأة في كثير من أعمالها الغنائية؛ فهي واحدة من النساء اللاتي يناضلن بالحياة كأم وإمرأة عاملة وزوجة تخاف على بيتها وإبنتها وزوجها وبنفس الوقت تحب أن يكون لها دورها الفعال بالمجتمع. 

 
هذا وتستعد كارول سماحة لتجربة غنائية مختلفة خلال الفترة القادمة، فبعد موسم صيفي  حافل بالحفلات والمهرجانات الغنائية يبدو أن جمهور كارول سماحة على موعد مع مفاجآة خاصة؛ وهي  تجربة غنائية إستعراضية مختلفة على خشبة مسرح كازينو لبنان خلال الفترة من 11 إلى 20 تشرين الاول القادم، حيث إختارت كارول العرض المسرحي الشهير " برودواي " والحائز على عدة جوائز عالمية  Aything Goes والتي تم تحويلها للغة العربية لتعود بها لجمهورها على خشبة المسرح في عرض مسرحي ضخم بكوميديا غنائية إستعراضية تضم مجموعة كبيرة من نجوم المسرح على أن تجسد كارول شخصية ياسمينا ضمن أحداث العرض.
وكانت كارول قد قدمت آخر عرض مسرحي لها بعام 2007 بشخصة زنوبيا الشهيرة. 


وقد علمت نواعم أن كارول تضع لمساتها الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، على أن  يضم  أغنية لبنانية من كلماتها وألحانها بمشوارها الفني والتي ستمثل مفاجآة قوية لجمهورها. (نواعم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:00 | 2024-08-27
01:36 | 2024-08-27
01:00 | 2024-08-27
23:00 | 2024-08-26
15:16 | 2024-08-26
12:00 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24