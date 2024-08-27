فتحة صدر واسعة مع أكمام دانتيل.. فستان العروس "لينا عباس" من توقيع زهير مراد

تصّدر اسم العروس " لينا عباس" مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها من السيد عون جمعة، الذي أقيم مؤخرًا، ليكون أحدث زوجين في العائلة الملكية الأردنية.



Advertisement

ورغم حضور العائلة الملكية الأردنية الزفاف، تركزت الأضواء على فستان زفاف العروس الجديد ومجوهراتها، مما جعل الإطلالة محور اهتمام وتقييم. وقد لفتت إطلالة العروس الأنظار، مما أثار اهتمامًا واسعًا، لا سيما في ظل المقارنات بين جمالها وجمال الأميرات العربيات مثل رجوة، زوجة الأمير الحسين.ورغم حضور العائلة الملكية الأردنية الزفاف، تركزت الأضواء على فستان زفاف العروس الجديد ومجوهراتها، مما جعل الإطلالة محور اهتمام وتقييم.

واختارت لينا عباس، العروس الجديدة، فستان زفاف ملكي من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

جاء الفستان بتصميم مذهل يشمل فتحة صدر واسعة مع أكمام من الدانتيل الشفاف، وقصة صدر على شكل كورسيه ضيقة ومزينة بالدانتيل.

أما القسم السفلي من الفستان، فقد كان منفوشًا ويزينه تطريزات زهرية بارزة، واكملت العروس إطلالتها بطرحة طويلة من التول.

https://www.instagram.com/p/C_ESI6wMIzk/?utm_source=ig_web_copy_link





وتجسيدًا للتقاليد الملكية، اختارت لينا عباس ارتداء طقم من المجوهرات الذي كان في الأصل ملكًا لحماتها الأميرة عائشة بنت الحسين.

ويشمل الطقم قلادة مزيّنة بالألماس وحبات من الياقوت الملون، وأقراط مماثلة. كانت الأميرة عائشة قد ارتدت هذا الطقم في حفل زفافها من السيد زيد سعد الدين جمعة عام 1990.

واحتفلت الأميرة عائشة بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبد الله الثاني، بخطوبة ابنها البكر السيد عون جمعة من الآنسة لينا عباس قبل أشهر.

كما تم تبادل خواتم الخطوبة في حفل خطوبة مميز، الذي حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.



ولينا عباس، الشابة الفلسطينية البالغة من العمر 28 عامًا، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ماكغيل الكندية العريقة.

عملت في القطاع الخاص بالأردن قبل الانتقال للعمل في شركة تملكها عائلتها. أما السيد عون جمعة، فهو الابن البكر للأميرة عائشة وشقيق الملك عبد الله الثاني، وقد تلقى تعليمه في الأردن وتخرج من كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا.



لقد شكل زفاف لينا عباس وعون جمعة حدثًا بارزًا أثار اهتمامًا واسعًا، وبرزت تفاصيل الإطلالة الملكية للعروس بشكل لافت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. (ياسمينا)