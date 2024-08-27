الفنانة الشابة تحسم الجدل حول علاقتها بجوني ديب: هذا أمر جنوني!

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خرجت النجمة جينا أورتيغا عن صمتها بعد انتشار شائعات عن ارتباطها بالنجم جوني ديب، نافية كل ما يشاع عن الامر.وقالت أورتيغا في حديث صحفي: "أغرب شائعة سمعتها عن نفسي هي أنني على علاقة غرامية جادّة بجوني ديب وأرغب بأن يتركنا الجميع في حالنا"، مضيفة: "هذا أمر جنوني لأنني لم أقل شيئاً من هذا القبيل، ولم أعلّق على هذا الأمر، بل إن الصحافة تؤلّف العناوين بنفسها".وتابع: "واجهت موقفاً مضحكاً بسبب الشائعة أثناء تصوير فيلم Death of a Unicorn، حيث جاء إليّ ريتشارد إي غرانت وقال "أنت وجوني!"... وضحكت لأنني لا أعرف هذا الشخص".