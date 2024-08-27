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المرأة

في يوم المرأة الإماراتية.. تعرفوا على أبرز ثلاث نساء في عالم الموضة

Lebanon 24
27-08-2024 | 16:33
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بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نسلط الضوء على النساء الإماراتيات اللواتي تركن بصمة قوية في عالم الموضة، وحققن نجاحات ملحوظة في مجالات تصميم الأزياء، والتأثير الإعلامي، وعرض الأزياء.

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الأولى، حمدة الفهيم، واحدة من أبرز مصممات الأزياء الإماراتيات، تتميز بموهبتها الاستثنائية في تصميم فساتين السهرة والأعراس.
 
تجمع تصاميمها بين الأصالة الشرقية والأناقة الغربية، حيث تضيف لمسات ناعمة تعزز من جمال الأنوثة وتمنح لمسة من الفخامة.
 
شغف حمدة بالتصميم بدأ منذ طفولتها، حيث ألهمتها مشاهدتها لتصميمات الملابس الفاخرة في حفلات الزفاف التي حضرتها مع والدتها، مما ساعدها على صقل مهاراتها في هذا المجال.

الثانية، رفيعة الهاجسي، إحدى النساء الإماراتيات الرائدات، حققت إنجازات كبيرة في مجال الموضة والإعلام.
 
كونها أول عارضة إماراتية على منصات الأزياء العالمية، أظهرت رفيعة تميزها في اختيار أزياء تحتفظ بالاحتشام وتعكس ثقافة المجتمع العربي.
 
كما دخلت عالم الفن وشاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية، مشيدة بدورها في تمثيل دول الخليج في أسبوع الموضة العربي وأسبوع الموضة في باريس.

الثالثة، لطيفة الشامسي، المدونة الإماراتية البارزة، تقدم محتوى مميزاً يتناول الموضة والسفر وتجارب الطعام الثقافية.
 
تتميز إطلالات لطيفة بالتنوع بين العباءات الفخمة والإطلالات العصرية، مما يبرز أناقتها وشبابها.
 
تشتهر لطيفة باختيارها لأزياء من علامات تجارية مرموقة مثل دولتشي آند غابانا وديور، ولإكسسواراتها من ماريا تاش.
 
من خلال منشوراتها على إنستغرام، تلهم لطيفة العديد من متابعيها بأسلوبها الرفيع وتوجهاتها في السفر.

تُعد هذه النماذج الإماراتية تجسيداً للإبداع والتميز في عالم الموضة، ويشكلون مثالاً مشرفاً للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية والاحتفاء بإنجازاتهن في هذا المجال الرائد. (تاجك)

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