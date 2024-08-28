بسبب قصة هذه السيدة.. هل يتوقف برنامج رضوى الشربيني؟

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تقدم محام مصري بدعوى قضائية ضد قناة CBC لوقف برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، متهماً البرنامج بتوجيه اتهامات باطلة لأحد موكليه، مطالباً في دعواه بوقف بث البرنامج ووقف مذيعته، وإلزام المدعي عليه الأول المالك للقناة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان.وذكر المحامي أحمد سامي خلف أن برنامج "هي وبس" استضاف زوجة نجل موكله في حلقة تلفزيونية، ووصفه بأبشع الألفاظ واتهامه بأمور مخالفة للحقيقة.وجاء في لائحة الدعوى التي قدمها المحامي، أن خلافاً أسرياً وقع بين نجل موكله وزوجته على إثره اصطحبت صغيرتها وتركت منزل الزوجية وأقامت العديد من الدعاوى القضائية.وأضافت اللائحة "المشكلة أن الزوجة شهّرت بالمدعى عليه وعائلته، وادعت عليهم بأمور لا تمت للواقع بصلة، وذلك عن طريق بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ثم تمت استضافتها ببرنامج 'هي وبس' وأخذت هي والمذيعة رضوى الشربيني في وصف المدعى عليه بأبشع الأوصاف".وأوضحت الدعوى أن "المذيعة هددت المدعى عليه وتوعدته دون أن تتأكد من صحة ما ذكرته الضيفة، بل إنها لم تراعِ الدقة والمهنية، خاصة أن القضية معروضة أمام القضاء ليقول كلمته الفصل. وبهذا، انتهكت ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي".وكانت الزوجة قد اتهمت زوجها ووالده بضربها في أثناء حملها، ونشرت هذه المعلومات في مقاطع فيديو حصدت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، فيما نفى الزوج ووالده هذه الاتهامات مؤكدين أنها غير صحيحة.