30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بسبب قصة هذه السيدة.. هل يتوقف برنامج رضوى الشربيني؟
Lebanon 24
28-08-2024
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدم محام مصري بدعوى قضائية ضد قناة CBC لوقف برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، متهماً البرنامج بتوجيه اتهامات باطلة لأحد موكليه، مطالباً في دعواه بوقف بث البرنامج ووقف مذيعته، وإلزام المدعي عليه الأول المالك للقناة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان.
Advertisement
وذكر المحامي أحمد سامي خلف أن برنامج "هي وبس" استضاف زوجة نجل موكله في حلقة تلفزيونية، ووصفه بأبشع الألفاظ واتهامه بأمور مخالفة للحقيقة.
وجاء في لائحة الدعوى التي قدمها المحامي، أن خلافاً أسرياً وقع بين نجل موكله وزوجته على إثره اصطحبت صغيرتها وتركت منزل الزوجية وأقامت العديد من الدعاوى القضائية.
وأضافت اللائحة "المشكلة أن الزوجة شهّرت بالمدعى عليه وعائلته، وادعت عليهم بأمور لا تمت للواقع بصلة، وذلك عن طريق بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ثم تمت استضافتها ببرنامج 'هي وبس' وأخذت هي والمذيعة رضوى الشربيني في وصف المدعى عليه بأبشع الأوصاف".
وأوضحت الدعوى أن "المذيعة هددت المدعى عليه وتوعدته دون أن تتأكد من صحة ما ذكرته الضيفة، بل إنها لم تراعِ الدقة والمهنية، خاصة أن القضية معروضة أمام القضاء ليقول كلمته الفصل. وبهذا، انتهكت ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي".
وكانت الزوجة قد اتهمت زوجها ووالده بضربها في أثناء حملها، ونشرت هذه المعلومات في مقاطع فيديو حصدت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، فيما نفى الزوج ووالده هذه الاتهامات مؤكدين أنها غير صحيحة.
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
06:41 | 2024-08-27
27/08/2024 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
13:32 | 2024-08-27
27/08/2024 01:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
06:00 | 2024-08-27
27/08/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
16:50 | 2024-08-27
27/08/2024 04:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير للـ"NBC": التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل بدأ
Lebanon 24
تقرير للـ"NBC": التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل بدأ
05:30 | 2024-08-27
27/08/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2024-08-27
الفنانة الشابة تحسم الجدل حول علاقتها بجوني ديب: هذا أمر جنوني!
16:33 | 2024-08-27
في يوم المرأة الإماراتية.. تعرفوا على أبرز ثلاث نساء في عالم الموضة
16:00 | 2024-08-27
لا يقتصر على الرومانسية.. حب الزوجة لزوجها يظهر في الغضب أيضًا
15:20 | 2024-08-27
تجربة الحمل "فريدة".. ولكن ما علاج التغييرات التّي تطرأ؟
13:01 | 2024-08-27
فتحة صدر واسعة مع أكمام دانتيل.. فستان العروس "لينا عباس" من توقيع زهير مراد
06:36 | 2024-08-27
مفاجأة جديدة من كارول سماحة لجمهورها... وتجربة غنائية مختلفة
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
28/08/2024 10:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
28/08/2024 10:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
28/08/2024 10:27:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24