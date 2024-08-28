موقف إنساني لممثلة شهيرة.. عثرت على طفلة رضيعة في الشارع وهذا ما فعلته (صورة)

عثرت الممثلة ومقدمة البرامج جوري بكر، على طفلة رضيعة في الشارع برفقة والدتها، وقررت إيواءهما في منزلها حتى يأتي مسؤولو دار الإيواء لأخذهما والاهتمام بهما.

ونشرت جوري عبر خاصية "الستوري" صورة الطفلة، وعلّقت عليها بالقول: "أمها لسّة والداها ومرمية عندي في الشارع، جوزها رماها، والبنت غرقانة في التويلت بتاعها ومش عارفة تعمل إيه وتروح فين، أنا نضّفت الطفلة بس مش عارفة أعمل إيه وللأسف مش هقدر أخلّيهم".

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وأكدت جوري بكر أنها خاطبت دار إيواء للمطلّقات والأمهات اللاتي بلا مأوى، ليأخذوا الطفلة ووالدتها. (لها)