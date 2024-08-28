آخر لحظات ملكة جمال لبنان السابقة للاغتراب.. ماذا قالت قبل وفاتها؟

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خبر كالساعقة سقط على اهل واصدقاء ومحبي ملكة جمال لبنان السابقة للاغتراب ديما صافي، ابنة الـ 30 عاماً، يوم امس اذ توفيت بشكل مفاجئ بعد ازمة قلبية المت بها.في هذا السياق، خرج احد اقارب ديما عن صمته، مجيبا على تساؤلات عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب الوفاة، اذ روى عمّها الدكتور وليد صافي لـ "النهار"، تفاصيل اللحظات الأخيرة لديما قبل أن يخذلها قلبها.وقال "كانت ديما برفقة شقيقتها وصهرها ومجموعة من أصدقائها يقضون وقتهم في منطقة البترون، وبينما كانوا يتناولون وجبة الغداء في الفندق، الذي يقيمون فيه، حتى شعرت بأنها ليست بخير، وبأن "هناك شيئاً على صدري". لوهلةٍ، ظنّ أصدقاؤها أنها "تشويبة"، إلا أنه لم تمض دقائق معدودة حتى فارقت الحياة".ووفق وثيقة الوفاة من المستشفى، يعود سبب الوفاة إلى أزمة قلبية مفاجئة من دون أيّ تفسير، ومن دون أي عوارض صحية سابقة.