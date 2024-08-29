"مش عايزة حد دمه تقيل"... منة شلبي تتحدث عن شروطها في زوجها المستقبلي (فيديو)

خلال حلولها ضيفة على برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه النجمان عمرو سعد وأحمد سعد عبر قناة mbc، تحدثت النجمة منة شلبي عن شروطها التي تتمنى توافرها في زوجها المستقبلي.





وقالت منة: "أنا ممكن أقول أنا مش عايزة إيه، مش عايزة حد دمه تقيل، دي مستحيلة، دي مقدرش، لو إيه مقدرش، مدعي، يا ساتر يارب، بوشين! دي بقى اللي صعبة شوية، اللي هقولها دي صعبة خالص، مش بتاع ستات"، ليرد عليها عمرو سعد ممازحًا: "مش أحمد يعني".

وتابعت: "أنا بحب أبويا جدًا وفي عيد ميلاده كتبت له أنا بشكر ربنا وبشكر ماما إنها اختارتك وبقيت أبويا لأنه أنت عمرك ما ضغطت عليا وطول عمرك شخص محترم وأصيل، ولو اتقدملي واحد شبه أبويا هتردد سيكا عشان بابا كان مزواج".





من ناحية أخرى، تنتظر منة شلبي عرض فيلمها الجديد "أهل الهوى"، ويشارك في بطولته أحمد داود وجيهان الشماشرجي، والذي انتهى تصويره منذ فترة، ومن المقرر تحديد الموعد النهائي لعرضه قريبًا، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية. (لها)