تُريدين الحصول على جسم منحوت.. هذه أبرز النصائح الجوهرية

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الطريقة الأولى: الحمية ونحت الجسم بالرياضة

الحمية والتمارين الرياضية من الطرق المستدامة لنحت الجسم، ولكن عيبها الوحيد أن نتائجها تحتاج إلى وقت أطول لتبدأ بالظهور.



باتباع حمية مناسبة وممارسة تمارين نحت الجسم ستظهر النتائج خلال 3 إلى 6 أسابيع تقريباً، ولا تنسي الالتزام بشد الظهر أثناء الجلوس في أي وقت، فإن إرخاء الظهر أحد الأسباب الهامة لترهل البطن.



الطريقة الثانية: حيلة القطعة الواحدة

يمكنك الظهور بمظهر لائق بملابس جميلة وجذابة في مناسباتك الخاصة باختيارك لشكل الملابس التي سترتديها في عطلتك، فإن كان لديكِ دهون زائدة في منطقة البطن والخواصر، وهو الأكثر شيوعًا وخاصةً عند الأمهات اللواتي أنجبن منذ مدة قصيرة، يجب الابتعاد عن الملابس والفساتين ذات القطعتين والتي تكشف هذه المنطقة من الجسم.



اقتني تلك الملابس ذات القطعة الواحدة والقماش الذي يضمن لك إخفاء الترهلات قدر الإمكان، أما إذا كانت الترهلات في منطقة الصدر فحاولي اقتناء الفساتين التي تخفي هذه المنطقة وتظهر الكتفين، فهي تعطي الكثير من الأنوثة وتمنحك التغطية والثقة المناسبين.



الطريقة الثالثة: الكورسيه البرازيلي لرشاقة فورية

أول ما يتبادر إلى أذهاننا عند التفكير بحل لمشكلتنا المؤرقة هو المشدات وخاصة مشدات البطن، لا شك أنكِ استخدمتِ هذا الحل في مناسباتك وسهراتك لارتداء الفساتين والتمتع بالمظهر الجميل، ولكن غالبية المشدات لا تؤدي وظيفتها كما هو متوقع منها، خاصة تلك المشدات التجارية الموجودة في المحلات.



فغالبية المشدات الموجودة في المحلات وبسبب طبيعة المواد التي تصنع منها، تؤدي إلى التعرق، وتشعرك بعدم الراحة بعد فترة قصيرة من ارتدائها، وقد ينتهي الأمر بحساسية في الجلد على عكس الكورسيهات البرازيلية التي تقوم بنحت الجسم وإخفاء جميع الترهلات بشكل جيد، ولهذا السبب ينصح بها الكثير من خبراء التجميل والصحة من جميع أنحاء العالم.



ما الذي يميز المشدات البرازيلية عن غيرها من المنتجات المماثلة؟ إن كنتِ لا تملكين الوقت الكافي للرياضة ولا تستطيعين الالتزام بحمية قاسية في الوقت الحالي، هذه بعض الحلول والإجراءات والتدابير التي يمكننا القيام بها لنقف أمام مرآتنا بثقة كبيرة ونعجب بأنفسنا و بأجسادنا قبل إعجاب الآخرين بها.الحمية والتمارين الرياضية من الطرق المستدامة لنحت الجسم، ولكن عيبها الوحيد أن نتائجها تحتاج إلى وقت أطول لتبدأ بالظهور.باتباع حمية مناسبة وممارسة تمارين نحت الجسم ستظهر النتائج خلال 3 إلى 6 أسابيع تقريباً، ولا تنسي الالتزام بشد الظهر أثناء الجلوس في أي وقت، فإن إرخاء الظهر أحد الأسباب الهامة لترهل البطن.يمكنك الظهور بمظهر لائق بملابس جميلة وجذابة في مناسباتك الخاصة باختيارك لشكل الملابس التي سترتديها في عطلتك، فإن كان لديكِ دهون زائدة في منطقة البطن والخواصر، وهو الأكثر شيوعًا وخاصةً عند الأمهات اللواتي أنجبن منذ مدة قصيرة، يجب الابتعاد عن الملابس والفساتين ذات القطعتين والتي تكشف هذه المنطقة من الجسم.اقتني تلك الملابس ذات القطعة الواحدة والقماش الذي يضمن لك إخفاء الترهلات قدر الإمكان، أما إذا كانت الترهلات في منطقة الصدر فحاولي اقتناء الفساتين التي تخفي هذه المنطقة وتظهر الكتفين، فهي تعطي الكثير من الأنوثة وتمنحك التغطية والثقة المناسبين.أول ما يتبادر إلى أذهاننا عند التفكير بحل لمشكلتنا المؤرقة هو المشدات وخاصة مشدات البطن، لا شك أنكِ استخدمتِ هذا الحل في مناسباتك وسهراتك لارتداء الفساتين والتمتع بالمظهر الجميل، ولكن غالبية المشدات لا تؤدي وظيفتها كما هو متوقع منها، خاصة تلك المشدات التجارية الموجودة في المحلات.فغالبية المشدات الموجودة في المحلات وبسبب طبيعة المواد التي تصنع منها، تؤدي إلى التعرق، وتشعرك بعدم الراحة بعد فترة قصيرة من ارتدائها، وقد ينتهي الأمر بحساسية في الجلد على عكس الكورسيهات البرازيلية التي تقوم بنحت الجسم وإخفاء جميع الترهلات بشكل جيد، ولهذا السبب ينصح بها الكثير من خبراء التجميل والصحة من جميع أنحاء العالم.

-يتمتع المشد البرازيلي الصنع بمواصفات قياسية عالمية فهو مصنع من مواد مناسبة للبشرة وخالية من المواد الرخيصة التي تدخل في صناعة معظم الأنواع الأخرى المتداولة في الأسواق وخاصةً الصينية منها.

-لا يحتفظ بالحرارة ولا يسبب أي نوع من أنواع الحساسية فيمكنك ارتداؤه لثماني ساعات دون أي إزعاج.

-مرن جدًا ومريح لدرجة أنك لن تشعري بوجوده ولن يسبب أي إزعاج.

-لا يظهر تحت الملابس ولا يعطي أي خطوط وبالتالي أنت بمنأى عن الإحراج، وهذه الميزة لا تتوفر في أي من المشدات الأخرى.

-يعمل على نحت الجسم وشد الترهلات وإخفاء جميع العيوب بسرعة. (ليالينا)