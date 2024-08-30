علاقة حب تجمعها مع سياسي ومغني.. الكاميرات ترصد أنجيلينا جولي في إيطاليا (صورة)

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ويسرد فيلم "ماريا" فترة طفولة المغنية اليونانية، ماريا كالاس، مرورًا بالعديد من المراحل الحياتية وإحيائها العديد من الحفلات الأوبرالية وكونها إحدى أيقونات فن الأوبرا، إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وانتقالها إلى اليونان إلى عودتها ووفاتها في فرنسا. تداول الجمهور منذ وصولها يوم أمس إلى مهرجان فينيسيا "Venice Film Festival" بدورته الـ 81 صور الممثلة أنجلينا جولي، المرأة الفريدة من نوعها في الجمال والموهبة والالتزام الإنساني، حيث أطلّت بفستان بسيط باللون البني والذي أتى متناسقا مع لون شعرها الأشقر الجديد.ويسرد فيلم "ماريا" فترة طفولة المغنية اليونانية، ماريا كالاس، مرورًا بالعديد من المراحل الحياتية وإحيائها العديد من الحفلات الأوبرالية وكونها إحدى أيقونات فن الأوبرا، إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وانتقالها إلى اليونان إلى عودتها ووفاتها في فرنسا.

وسيعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي والمرشح لجائزة "الأسد الذهبي” كأفضل فيلم في الفعاليات.



وفي البداية تردّدت جولي غير أنها تبنت التحدي في النهاية ، مما أدى إلى إنشاء فيلم ماريا الذي كتبه المرشح لجائزة الأوسكار ستيفن نايت ، حول حياتها في باريس عام 1970 ، مع التركيز على صراعاتها الداخلية وعواقب حياتها المهنية ومآسيها الشخصية.

بالتوازي، أثارت أنجلينا جولي شائعات عن وجود علاقة رومانسية مع مغني الراب البريطاني والناشط السياسي أكالا.



شوهد الثنائي، حسب مجلة "دايلي مايل" وهما يغادران أحد الفنادق في مدينة البندقية الإيطالية معًا يوم الأربعاء خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي.



وزعمت مجلة "إن تاتش" أن جولي، البالغة من العمر 49 عاماً، كانت تواعد الصحافي والمؤلف، البالغ من العمر 40 عاماً، بشكل "عرضي" منذ أكثر من عام.