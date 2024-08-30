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المرأة

بشعر متمايل وإطلالة راقية.. ريا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء

Lebanon 24
30-08-2024 | 04:25
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تألقت الإعلامية ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بـ "مهرجان فينيسيا السينمائي" بنسخته الـ 81.
 
وظهرت ريا بفستان باللون الوردي تميزت أكمامه بصيحة "الكاب"، وبفتحة أمامية كبيرة، واعتمدت مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، مع تسريحة الويفي البسيطة.
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ومن المُقرر أن تشارك الإعلامية ريا أبي راشد في حلقة نقاش تحمل عنوان "قائمة المواهب المميزة: عرض الموجة الذهبية الجديدة في السينما العربية"، يوم السبت .
 
وتسلط الحلقة الضوء على بروز العصر الذهبي الثاني للسينما العربية، والذي يتجلى في زيادة عدد الأفلام وصناع الأفلام العرب الذين يتم الاحتفاء بهم في المهرجانات السينمائية الدولية، وكذلك أداء الأفلام العربية الأخيرة في شباك التذاكر المحلي.
 

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