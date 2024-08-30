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المرأة
ما سبب غياب ميس حمدان عن الفن؟
Lebanon 24
30-08-2024
|
09:51
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كشفت الفنانة ميس حمدان سبب غيابها الطويل عن الوسط الفني قبل عودتها إليه خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحةً أن الغياب هو تقصير منها.
وقالت ميس حمدان، خلال تصريحات إعلامية: "كان عندي ركود في شغلي ومكنش فيه أعمال متاحة، والحالة مريت بيها من سبع سنين، وأنا طول عمري فنانة من وأنا صغيرة ومكنش عندي مهنة تانية غير الفن، وأنا متشبعة بالفن من جوايا، وفي لحظة ما قررت أدوّر على شغل تاني، وعملت بيزنس خاص بي، وبالفعل دخلت في دوامة مهنة جديدة، ولكن بعد فترة تراجع الشغف، وفي النهاية أي مهنة بيها صعود وهبوط وهذا طبيعي".
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وأضافت: "أعترف بأنني خلال السبع سنوات اللي فاتت لم أكن منتعشة في مهنتي الأساسية التي هي الفن، وطبعاً الموضوع فيه تقصير مني ولا أحب ألوم العوامل الخارجية على كل اللي يحدث لي، ولكن ألوم نفسي أولاً".
واستطردت بالقول: "أكيد أخطأت في حق نفسي بشأن مهنتي، منها إني كنت برفض أعمال كتيرة بتتعرض عليَّ، وهي أعمال ماكنتش مقتنعة بيها بنسبة مية بالمية، وده خطأ لأن بالتأكيد لا يمكن إني أقتنع بالنسبة دي، ولكنه كان شغل مهم أعمله ويفضل اسمي متداول وأعمل علاقات وده أمر مهم".
واختتمت ميس حمدان حديثها مؤكدةً: "قابلت مخرجين كتير قالوا لي مش فاكرينك وقت ترشيحات في عدد من الأعمال، وده موش خطأهم ولكنه خطأ مني، لأن البعيد عن العين بعيد عن القلب". (لها)
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