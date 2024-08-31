Advertisement

فيديو

"طلبوا مني كون فرفوشة".. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تكشف شرط إحدى الشركات لدخولها مجال الغناء (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2024 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1241100-638607014575822383.jpg
Doc-P-1241100-638607014575822383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صاحبة المحتوى والوصيفة الثانية لملكة جمال لبنان عام 2018 يارا بو منصف انه "طُلب منها ان تكون "فرفوشة" لكي تدخل مجال الغناء".

وروت يارا مؤخرا خلال مقابلة مع الإعلامية رابعة الزيات انها كانت تريد دخول مجال الغناء ولكن نصحها في وقتها مدير أعمالها غسان شرتوني صاحب شركة الإنتاج "ميوزك إز ماي لايف" بأن تتجه إلى صناعة المحتوى على الرغم من حبها للغناء والموسيقى.

وأضافت : "قال لي اني جادة ويجب ان أكون "فرفوشة" وان أتعلم الرقص، ولكن أنا لا أريد ان أكون فرفوشة".
 
Advertisement
 
يُذكر ان يارا تُعتبر من أشهر صناع المحتوى في لبنان، وهي شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2018 وحلت وصيفة ثانية.





المرأة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:04 | 2024-08-31
05:52 | 2024-08-31
03:32 | 2024-08-31
02:02 | 2024-08-31
00:10 | 2024-08-31
23:00 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24