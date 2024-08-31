"طلبوا مني كون فرفوشة".. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تكشف شرط إحدى الشركات لدخولها مجال الغناء (فيديو)

كشفت صاحبة المحتوى والوصيفة الثانية لملكة جمال لبنان عام 2018 يارا بو منصف انه "طُلب منها ان تكون "فرفوشة" لكي تدخل مجال الغناء".



وروت يارا مؤخرا خلال مقابلة مع الإعلامية رابعة الزيات انها كانت تريد دخول مجال الغناء ولكن نصحها في وقتها مدير أعمالها غسان شرتوني صاحب شركة الإنتاج "ميوزك إز ماي لايف" بأن تتجه إلى صناعة المحتوى على الرغم من حبها للغناء والموسيقى.



وأضافت : "قال لي اني جادة ويجب ان أكون "فرفوشة" وان أتعلم الرقص، ولكن أنا لا أريد ان أكون فرفوشة".

يُذكر ان يارا تُعتبر من أشهر صناع المحتوى في لبنان، وهي شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2018 وحلت وصيفة ثانية.











