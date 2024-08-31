في سنّ الـ60... عارضة أزياء تُعلن خطوبتها وتستعدّ للزواج

فاجأت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع يولاندا حديد الجميع بإعلان خبر خطوبتها في عمر الـ60 عاماً من جوزيف جينجولي.



وأكدت والدة عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد، لمجلة "بيبول" أن جوزيف طلب يدها للزواج خلال وجودهما في إجازة في هولندا وهي وافقت، ولم تكشف تفاصيل أخرى عن موعد الزفاف. (لها)

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