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المرأة

تنانير الشتاء تعود بتصاميم مبتكرة.. أناقة ودفء يضفيان لمسة سحرية (صور)

Lebanon 24
01-09-2024 | 00:31
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مع اقتراب فصل الشتاء وتغير الأحوال الجوية، يتزايد اهتمام النساء باختيار ملابس تمنحهن الدفء مع الحفاظ على الأناقة. التنانير الشتوية تعود بقوة هذا الموسم كإحدى القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، حيث تتميز بتصاميمها المتنوعة التي تلبي مختلف الأذواق وتناسب جميع المناسبات، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للباحثات عن التميز خلال فصل الشتاء.
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أنواع التنانير الشتوية العصرية:
التنانير الصوفية
التنانير الصوفية هي الخيار الأمثل لمن تبحث عن الدفء والأناقة، تأتي هذه التنانير بتصاميم متنوعة من حيث الطول والشكل، حيث يمكن اختيار التنورة الصوفية الطويلة التي تصل إلى الكاحل لتمنحك مظهرًا كلاسيكيًا ودافئًا، أو تنورة متوسطة الطول تناسب الإطلالات اليومية العملية.

التنانير الجلدية
التنانير الجلدية تعتبر من القطع الأساسية في خزانة الشتاء، فهي تمنح المرأة إطلالة جريئة وعصرية، تتنوع أشكال التنانير الجلدية بين القصيرة والطويلة، وتتميز بألوانها المتعددة مثل الأسود، البني، وحتى الأحمر، يمكن تنسيق التنورة الجلدية مع بلوزة من الصوف للحصول على مظهر متوازن بين الجريء والكلاسيكي.

التنانير المحبوكة
التنانير المحبوكة هي الخيار المثالي لمحبات الأناقة والراحة، تصنع هذه التنانير من الأقمشة المحبوكة التي تمنح إحساسًا بالدفء والنعومة، يمكن ارتداء التنورة المحبوكة مع كنزة من الصوف أو قميص من القطن لمظهر شتوي أنيق.

التنانير بنقوش الكاروهات
نقوش الكاروهات تعد من الصيحات التي لا تبطل موضتها، فهي تضيف لمسة من الحيوية والتميز إلى الإطلالة الشتوية. تتنوع التنانير بنقوش الكاروهات بين القصيرة والطويلة، وتتميز بألوانها المتعددة مثل الأحمر، الأزرق، والأخضر، يمكن تنسيقها مع معطف شتوي بسيط لإبراز النقوش بشكل أكبر.

كيفية تنسيق التنانير الشتوية
تنسيق التنورة الصوفية مع الجاكيت الجلدي
يعتبر تنسيق التنورة الصوفية مع الجاكيت الجلدي من الإطلالات العصرية التي تجمع بين الكلاسيكية والحداثة، يمكن اختيار تنورة صوفية طويلة بلون محايد مثل الرمادي أو الأسود، وتنسيقها مع جاكيت جلدي باللون الأسود للحصول على إطلالة أنيقة ودافئة.

تنسيق التنورة الجلدية مع البلوفر الفضفاض
للحصول على إطلالة شتوية مريحة وجذابة، يمكن تنسيق التنورة الجلدية مع بلوفر فضفاض من الصوف، هذا التنسيق يمنحك مظهرًا عصريًا ودافئًا في الوقت نفسه، يمكن ارتداء حذاء بوت عالي لإكمال الإطلالة.

تنسيق التنورة المحبوكة مع القميص الكلاسيكي
لإطلالة شتوية تجمع بين الأناقة والبساطة، يمكن تنسيق التنورة المحبوكة مع قميص كلاسيكي أبيض، هذه الإطلالة تناسب العمل أو الخروجات اليومية، ويمكن إضافة معطف طويل للحصول على لمسة من الفخامة.

تنسيق التنورة بنقوش الكاروهات مع معطف ترنش
لإطلالة شتوية مميزة، يمكن تنسيق التنورة بنقوش الكاروهات مع معطف ترنش، هذا التنسيق يمنحك مظهرًا أنيقًا وعصريًا في الوقت نفسه، يمكن إضافة إكسسوارات بسيطة مثل قبعة شتوية أو وشاح لإكمال الإطلالة. (ليالينا)
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