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فنون ومشاهير

"حاسة ببلاطة على صدري".. هذه اللحظات الأخيرة في حياة ملكة جمال لبنان السابقة للإغتراب!

Lebanon 24
01-09-2024 | 14:28
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تحدثت ريم صافي عن اللحظات الأخيرة لشقيقتها ملكة جمال لبنان السابقة للاغتراب في ساحل العاج لعام 2017، وملكة جمال لبنان أنترناسيونال لعام 2017، ديما صافي التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة إثر نوبة قلبية حادة أصابتها.
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وقالت في حوار مع سيدتي: "بصراحة شقيقتي ديما لم تكن تشكو من شيء أو عوارض صحية. قبل وفاتها بيوم، كنا نتحدث مساءً عبر الواتساب أي يوم الجمعة في 23 آب. أنا متزوجة وأعيش مع أسرتي في أبيدجان وديما تعيش مع والدتي في بيروت. وكانت في المنزل أثناء حديثنا. سألتها عن حالها. فقالت لي إنها بخير ولكنها أخبرتني أنها متضايقة قليلاً وقالت لي:" أشعر بضيق وكأن هناك بلاطة على صدري". فقلت لها قد يكون السبب تعرضك للتعب وللـ stress مثلاً. وقلت لها بالتأكيد ستشعرين بتحسن مع الوقت. ونصحتها بتناول الماغنيزيوم. وتمنيت لها ليلة سعيدة. وهذا كل ما دار بيننا".
 
وأضافت: "وفي صباح اليوم التالي أي يوم السبت 24 آب تحدثت ديما إليّ عند الساعة السابعة صباحاً وقالت لي:" أختي اشتقتُ إليكِ. وأنا اليوم ذاهبة مع أختي سارة إلى منطقة البترون لتمضية وقت ممتع". فقلت لها:" وأنا اشتقت إليكِ أيضاً يا أختي كثيراً. استمتعي بوقتك وكوني سعيدة". وهذا كان آخر حديث بيننا. اتصلت بها بعد ظهر يوم السبت. فلم تجب على اتصالاتي وأرسلت لها رسالة عبر الواتساب أسألها إن كانت ماتزال تشعر بتوعك أم تحسنت. ولكنها لم تجب".
 
وتابعت أخت الملكة الراحلة: "ديما كانت ذهبت برفقة شقيقتي سارة إلى البترون. وهناك أخبرتهم أنها تشعر بضيق في صدرها. وكررت ديما نفس العبارة التي قالتها لي:" أشعر وكأن هناك "بلاطة" على صدري". ثم سقطت ديما أرضاً. فظنوا أن معدل السكر لديها انخفض. وجلبوا لها كوباً فيه ماء وسكر. ولكن لم يجدِ ذلك نفعاً لأنها كانت قد توفيت.


وعن ما قاله الأطباء، قالت ريم: "شخصوا حالتها بإصابتها بنوبة قلبية حادة. لحظة وقوع الحادثة، تم طلب الصليب الأحمر لإسعافها ونقلها إلى المستشفى. وأختي سارة رافقتها إلى المستشفى حيث حاولوا أن يسعفوا قلبها وأنعشوه بعد 40 دقيقة من الحادثة، ولكن دماغها كان ميتاً.

 
ولفتت الى أن "ديما كانت مليئة بالحياة، وكانت تحب فعل الخير جداً ولا تحب أن تعلن عن ذلك، كانت تحب تقديم المساعدة للآخرين هي إنسانية جداً". (سيدتي)

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