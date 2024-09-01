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المرأة

تخلّت عن حياتها الملكية من أجل حبيبها.. أميرة هذه الدولة تحتفل بزفافها وهذا عريسها

Lebanon 24
01-09-2024 | 23:00
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احتفلت الأميرة النرويجية مارثا لويز ابنة الملك هارالد الخامس والملكة سونيا، بزفافها إلى خطيبها الأميركي دورك فيريت Durek Verrett، في حفل أُحيط بالكثير من السرية.
 
ولويز هي الابنة الوحيدة للملك والملكة وشقيقة الأمير هاكون ولي عهد النرويج؛ ويبلغ عمرها 52 عاماً وهذا هو زواجها الثاني، وكانت سبق أن تخلت عن أداء دورها ومهامها الملكية رغبة منها في عيش حياة عادية.
 
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ومن أجل الاحتفال بزفافها؛ اختارت الأميرة النرويجية فستان زفاف أبيض مزيناً بالزهور عند الصدر والكتفين، وتركت شعرها ينسدل متموجاً، في حين ثبتت طرحتها بواسطة تاج يحمل قيمة عاطفية خاصة لها، بالإضافة إلى خاتم خطوبتها المرصع بالزمرد.


وخلال الزفاف الملكي السري؛ ارتدت الأميرة مارثا لويز تاجاً مرصعاً بالألماس واللؤلؤ تلقته هدية من جدها الملك أولاف الخامس ملك النرويج عام 1989 بوصفه هدية لمناسبة يوم ميلادها الثامن عشر.
 
التاج يحمل توقيع الصائغ جيرارد Garrard ويتميز بتصميم عصري مستوحى من الطبيعة، تتصاعد منه سنابل قمح متداخلة ومتقاطعة تم ترصيعها بأحجار الألماس، وتعلوها أحجار لؤلؤ، وهذا التاج هو أكثر تاج ارتدته الأميرة مارثا لويز في معظم المناسبات الرسمية على مر العقود الثلاثة الماضية، كما أنها أعارته لوالدتها في إحدى المناسبات، خاصة أنه يتميز بتصميمه الناعم الشبيه بعصابة الرأس الذي يجعل ارتداءه فوق شعر منسدل أو مرفوع ممكناً.


وأكملت الأميرة النرويجية إطلالتها بأقراط ناعمة تتدلى منها أحجار لؤلؤ صغيرة، وعقد من الألماس يتوسطه حجر لؤلؤ؛ لتتكامل مجوهراتها مع تاجها الملكي الراقي بتصميمه البسيط والعصري. (سيدتي)
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