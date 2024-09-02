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المرأة
نوال الزغبي تفقد اعصابها على متابعيها بسبب ما حصل معها
Lebanon 24
02-09-2024
|
08:00
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تصدر اسم الفنانة نوال الزغبي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الجدل الذي حصل بينها وبين عدد من متابعيها، بسبب غيابها عن احياء الحفلات ومطالبتهم لها في حفلات يستمتعون معها بأجمل اغنياتها.
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وفي التفاصيل، نشر احدى متابعات نوال عبر منصة "اكس"، تغريدة قال فيها: "البوم ملكة البوب العربي نوال الزغبي القادم سيكون من إنتاج وتوزيع شركة لايف ستايلز ستوديو".
لترد عليها متابعة اخرى بالقول: "لا الله يخليك.. على شو مبسوطه يا نغم ! بدنا شركات تجيب حفلات وتسويقها قوي.. نوال قالت الالبوم من انتاجها اما التوزيع ما بتفرق.. اهم شي يكون على قناتها لان قناتها لازم تندعم ويكون فيها اغاني وشي يتأرشف".
من هنا، علقت متابعة أخرى قائلة: "مدري مبسوطة ان في البوم.. بس ما في شركة انتاج تجيب حفلات غير روتانا الوحيدة .. موضوع الاغاني انا معاك لازم على قناة نوال، حرام لازم القناة تحيا.. اتفق بهالخصوص".
هذا الكلام استدعى تدخل الفنانة نوال الزغبي، التي علقت قائلة: "ما في شركة انتاج بتجيب حفلات ! خلاص تفلسف".
كلام نوال اثار استغراب متابعيها، فكتبت احداهن: "كلامنا صادر عن محبه وخوف عليكي وعلى قناتك يا نوال، مش الغرض منه فلسفة"، مضيفة: "الشركة الي ذكرتها فنانيها كلهم ما عم يوقفوا حفلات او يمكن صح انا نسيت هذا دور ادارة الاعمال".
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بل أصرت نوال الزغبي على الرد، فكتبت: "مش مهم نعمل حفلات !! إدارة الاعمال بتختار الحفلات الصح مش الحفل اللي منعزم العالم لتجي لان ما في حجوزات او بيلتغى لان ما في ناس.. حفل بالزايد او حفل بالناقص ما رح يأثر على مسيرة ٣٠ سنة". (الجديد)
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