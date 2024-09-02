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المرأة

هذا ما تحتاجينه للعناية بالبشرة في الخريف

Lebanon 24
02-09-2024 | 16:11
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من الضروري في فصل الخريف، أن تتبع المرأة روتينًا خاصًا بالعناية بالبشرة للمساعدة على التكيف مع هذه التغيرات والحفاظ على بشرة صحية ونضرة، وهنا بعض ما تحتاجين إليه للعناية بالبشرة في فصل الخريف:

التنظيف اللطيف
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مع قدوم الخريف، من الأفضل استخدام منظفات لطيفة وخالية من الكحول. قد تكون البشرة في هذا الوقت أكثر حساسية، لذا اختاري منظفًا يحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو البابونج، جنبي استخدام الماء الساخن أثناء غسل وجهك، لأنه يمكن أن يزيد من جفاف البشرة.

الترطيب العميق
الترطيب هو المفتاح الرئيسي للحفاظ على بشرة صحية خلال الخريف. اختاري مرطبًا غنيًا بالمواد المغذية والزيوت الطبيعية مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأرغان. إذا كنتِ تعانين من جفاف شديد، فقد يكون من المفيد استخدام كريمات ترطيب تحتوي على حمض الهيالورونيك، والذي يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في البشرة لفترة أطول.

تقشير البشرة
تقشير البشرة بانتظام يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تتراكم خلال الخريف، استخدمي مقشرًا لطيفًا مرة أو مرتين في الأسبوع للحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة. تجنبي استخدام المقشرات القاسية التي قد تزيد من حساسية الجلد.

الحماية من الشمس
حتى مع قلة التعرض للشمس، يجب أن تستمري في استخدام واقي الشمس. اختاري واقيًا يحمي من أشعة UVA وUVB مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30. ضعيه كجزء من روتينك اليومي للحفاظ على بشرتك محمية من الأشعة الضارة.

استخدام زيوت الوجه
تعتبر زيوت الوجه إضافة ممتازة لروتين العناية بالبشرة في الخريف، خاصة للبشرة الجافة أو الحساسة. هذه الزيوت تساعد في تقوية حاجز البشرة الطبيعي وتوفير تغذية عميقة. اختاري زيوتاً غنية بالأحماض الدهنية مثل زيت الورد أو زيت الأفوكادو.

استخدام ماسكات الترطيب
إدراج ماسكات الترطيب العميق مرة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن يكون فعالًا للغاية في محاربة جفاف البشرة. ابحثي عن الماسكات التي تحتوي على مكونات مثل الشوفان والعسل والألوفيرا، والتي تعمل على تهدئة وترطيب البشرة بعمق.

تجنب المنتجات المهيجة
مع تغيرات الطقس، قد تصبح البشرة أكثر حساسية، لذلك من الأفضل تجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات مهيجة مثل الكحول والعطور الصناعية. (ليالينا)
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