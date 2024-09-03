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المرأة

بعد أزمتها مع "روتانا"... جمهور شيرين عبد الوهاب يدعمها بقوة

Lebanon 24
03-09-2024 | 01:06
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أطلق عدد كبير من جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر منصة "X" حملة مقاطعة لشركة "روتانا" والفنانين المتعاملين معها بعد حذفها أغنية "عسل حياتي" عقب طرحها بساعات على "يوتيوب" والمنصات الغنائية المختلفة.
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وتصدّر هاشتاغ "مقاطعة روتانا" محرّكات البحث ومنصة "X" بعد حذف الشركة لأغنيات شيرين التي طرحتها أخيراً، حيث فوجئ جمهورها بحذف خامس أغاني الألبوم والتي تحمل عنوان "عسل حياتي"، التي طرحتها شيرين عبر حساباتها الرسمية التي دشّنتها حديثاً، بعدما حذفت الشركة أربع أغانٍ من الألبوم كانت شيرين قد أصدرتها خلال الأيام الماضية، ومن بينها: "بتمنى أنساك" "ما زال ع البال" "هنحتفل" و"اللي يقابل حبيبي".

وكانت شيرين قد تقدّمت ببلاغ رسمي الى المستشار النائب العام ضد الممثل القانوني لشركة "روتانا" قيد برقم ٥٢٤٨٤ لسنة 2024 عرائض المكتب الفني، وذلك عن واقعة حذف شركة "روتانا" المصنّفات الفنية المملوكة لها والمنشورة على قناة "يوتيوب" الخاصة بها.

ويأتي حذف أغنية "عسل حياتي" استمراراً لأزمة شيرين عبد الوهاب مع"روتانا"، والتي تفاقمت أخيراً بعد عودة الفنانة المصرية الى الساحة الفنية وطرحها أغاني ألبومها الجديد بعد تأكيدها فسخ التعاقد مع الشركة المذكورة. (لها)


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