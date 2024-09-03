جيجي حديد تستمتع على اليخت مع هذا النجم العالمي

بعد تأكيد علاقة الحب بينهما، رصدت عدسات الباباراتزي النجم برادلي كوبر وعارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد على متن يخت فاخر وهما يستمتعان معاً بحب بإجازة الصيف، في جزيرة بالمارولا الإيطالية.

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وظهر الثنائي في الصور وهما يتبادلان القُبلات الحميمة، وكانا في غاية الانسجام والهدوء وعلامات الحب ظاهرة على ملامحهما، وتواجد الثنائي على متن اليخت مع بعض أصدقائهما النجوم، مارغوت روبي وزوجها توم أكيرلي، والممثل بنديكت كومبرباتش.





وأظهرت عدسات الصحافيين وجود ابنة النجم العالمي ليا البالغة من العمر 7 سنوات معه ومع حبيبته على اليخت، وهو ما يؤكد أن علاقتها بجيجي بدأت تتحسّن وباتت تتقبّلها في حياتها وحياة والدها، على عكس ما كان يُقال عن توتر العلاقة بينهما.





ويُعدّ هذا الظهور الأول لعارضة الأزياء مع ابنة حبيبها، وهو ما يشير إلى أنها استطاعت أن تحظى بمحبة الطفلة وهي تسير بخطى ثابتة في علاقتها مع كوبر، الذي يحرص على اصطحاب ابنته معه في كل الأماكن.



تجدر الإشارة إلى أن شائعات علاقة كوبر وجيجي انتشرت لأول مرة في تشرين الأول عام 2023، ولكن سرعان ما تم تأكيد هذا الخبر، حيث شوهد الثنائي وهما يستمتعان بنزهات متعددة، ويقومان برحلات إلى مدن مختلفة مثل لندن كاليفورنيا ولاس فيغاس، ويتناولان الطعام معاً في أفضل مطاعم نيويورك. (لها)