هذه تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم في "بيت السعد" (صور)

تحلّ النجمة نادين نسيب نجيم، ضيفة على برنامج "بيت السعد" الذي يعرض يوم بعد غد الأربعاء على شبكة MBC، والذي يقدمه الثنائي عمرو وأحمد سعد. فأي ستايل اختارته النجمة اللبنانية عنواناً لإطلالتها؟





لم تحمل إطلالة نادين نجيم في برنامج "بيت السعد"، أي مفاجآت تذكر من ناحية اللوك. فلم تتجه الممثلة اللبنانية نحو ستايل متجدد أو جريء، بل كان الهدوء عنوان أناقتها في المقابلة.





في هذا السياق، ارتدت نادين نجيم ثوباً أسود اللون من Balmain مزيّناً بنقوش بيضاء على شكل وردة طويلة. الفستان ذو قصة كلاسيكية وعبارة عن ثوب طويل مصنوع من أقمشة مطاطية قليلاً. كما زيّنت نادين إطلالتها بأقراط من مصممة المجوهرات اللبنانية جوانا لورا قسطنطين. نسقت خبيرة المظهر جوني متى، ستايل الممثلة اللبنانية. يعمل الثنائي معاً في الفترة الأخيرة، وأشرفت متى على الحملة الإعلانية التي أطلقتها نجيم قبل أسابيع لمستحضرات التجميل التي تحمل اسمها.

أما من ناحية التسريحات، فقد ابتعدت نادين عن اللوكات المبالغ فيها، وأطلت بتمشيطة ناعمة، وتركت الحرية لشعرها الطويل لينسدل على كتفيها. بينما في المقابل، ركزت الممثلة على المكياج القوي، واستعملت مستحضرات التجميل الخاصة بها، ووضعت الرموش الاصطناعية الكثيفة، وحدّدت عينيها بالأسود القوي، كذلك وضعت أحمر الشفاه النيود والناعم.







يذكر أن منة شلبي حلت ضيفة على برنامج "بيت السعد" الأسبوع الماضي، وقد ارتدت ثوباً ناعماً من Dolce & Gabbana.