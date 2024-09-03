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المرأة

اعلامية لبنانية تثير الجدل بكلامها: كونوا على الموعد لمعرفة سبب غيابي (صورة)

Lebanon 24
03-09-2024 | 15:28
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شاركت الإعلامية رنيم بو خزام صورة عفوية ومضحكة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على منصة انستغرام أثارت من خلالها حماس وشكوك المتابعين.
وتضمّنت الصورة رسمة كارتونية لطفل بدت ملامح الفرح واضحة على وجهه وأرفقتها رنيم بو خزام بجملة باللغة الانكليزية مفادها: "كنتُ غائبة في الفترة الأخيرة صحيح؟ كونوا على الموعد لمعرفة السبب".
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ويُذكر أن الإعلامية رنيم بو خزام كانت في أواخر أشهر حملها في الفترة السابقة، الأمر الذي أثار أسئلة المتابعين حول موعد الولادة. (lbc)
 
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