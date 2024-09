فقدت 9 كيلوغرامات... هذه تفاصيل إصابة ديمي مور بالهربس النطاقي

كشفت الممثلة الشهيرة ديمي مور، نجمة Feud، عن تشخيص إصابتها مؤخرًا بمرض "الهربس النطاقي"، إذ أصيبت أثناء استراحة من تصوير فيلم The Substance.



وتلعب مور، في فيلم الرعب الجديد المقرر طرحه في دور العرض يوم 20 أيلول 2024، دور البطولة إلى جانب مارغريت كوالي، إذ تجسد دور سيدة تدعى "إليزابيث"، والعمل من إخراج كورالي فارغيت.

الهربس النطاقي هو مرض طفح جلدي مؤلم، يمكن أن ينتقل عندما "ينشط فيروس الحماق النطاقي (VZV)، الذي يسبب جدري الماء، في أجسامهم بعد الإصابة بجدري الماء بالفعل"، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.





هل أصيبت ديمي مور بالهربس النطاقي أثناء تصوير فيلم The Substance؟





تحدثت النجمة العالمية ديمي مور، في مقابلة حديثة مع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، عن تفاصيل إصابتها بالهربس النطاقي وفقدانها نحو 20 رطلًا (9 كيلوغرامات) من وزنها أثناء تصوير فيلمها الجديد The Substance.





وقالت مور إنه تم تشخيص إصابتها بالهربس النطاقي أثناء استراحة من تصوير الفيلم لمدة أسبوع، وحكت: لإعطائك فكرة عن شدة الإصابة، في أول أسبوع أمضيته في الإجازة، حيث كانت مارغريت تعمل فقط، أصبت بالهربس النطاقي. ثم فقدت حوالي 20 رطلًا.





يتبع الفيلم، وهو متابعة لأول فيلم للمخرجة العام 2017 بعنوان Revenge، شخصية مشهورة تتلاشى وتقرر استخدام عقار من السوق السوداء، وهو مادة تتكاثر فيها الخلايا وتخلق مؤقتًا نسخة أصغر وأفضل من نفسها، وفقًا لموقع hollywoodreporter.







وقالت مور عن فيلم The Substance، الذي من المقرر عرضه في دور العرض خلال أسبوعين: إن ما تفعله المرأة بنفسها هو الأكثر عنفًا. لقد أخذ السيناريو شيئًا يمثل عنفًا داخليًا شديدًا ضد الذات، وأخرجه إلى الخارج بهذه الطريقة التي تسمح للجمهور بالقليل من الموضوعية ثم رؤية ما نفعله بأنفسنا من خلال هذا النقد القاسي المستمر والمقارنة.