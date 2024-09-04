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المرأة

حفل مميز مع أجواء ساحرة.. أصالة كامل تحتفل بتوديع عزوبتها

Lebanon 24
04-09-2024 | 13:25
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أقامت صديقات مقدمة برامج MBC3 السابقة، أصالة كامل، حفل توديع عزوبية مميزًا احتفالًا بدخولها القفص الذهبي مع رجل الأعمال الإماراتي خالد الخوري.

وشاركت أصالة كامل لحظات من عقد قرانها مع متابعيها، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذه المناسبة السعيدة.
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https://www.instagram.com/p/C_dkk5phZdK/?igsh=Mjh4bGcxb2w1MDM5


ظهرت أصالة كامل في مقطع فيديو وهي تستقبل صديقاتها بفرح وسعادة، مرتدية تاجًا مرصعًا بالكريستال، وقد وضعت شريطة كتب عليها "The Bride" (العروس).

كما نشرت أصالة مجموعة من الصور التي توثق تفاصيل الحفل، الذي تميز بديكور مستوحى من الليمون.
 
حيث زُينت الطاولة بحبات وأوراق الليمون الأصفر، وأضافت الشموع المشتعلة والورود الصفراء لمسة جمالية للمكان.
 
وعلّقت أصالة على الصور قائلة: "أغرقت وتدللت بالحب... أريد أن تكون هذه وظيفتي بدوام كامل. أنا عروس محظوظة بفضل وصيفات شرفي". وينتظر متابعوها بفارغ الصبر تفاصيل حفل زفافها.
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