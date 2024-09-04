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المرأة

الهوس بالمكياج والمستحضرات.. كيف يؤثر تأثير السوشيال ميديا على الفتيات الصغيرات؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 23:00
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مع دخولنا عصر السرعة وسيطرة التقنيات على أغلب مفاصل حياتنا، أصبحت مستحضرات التجميل جزءاً أساسياً من حياة الفتيات والمراهقات.
 
لكن كيف يمكننا الحدّ من تأثير هذا الهوس المتزايد؟
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في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، والتّي تدعم هذا الهوس، تزايدت مخاوف الخبراء من تأثيرات استخدام مستحضرات التجميل على البشرة في سن مبكرة.

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي تتنافس المراهقات على تجربة وشراء أحدث منتجات العناية بالبشرة والمكياج، بل أن هذه الظاهرة بدأت في مرحلة مبكرة جداً من العمر.
 
تصدّر هاشتاج #teenageskincare موقع "تيك توك" بما يقارب 26.4 مليون مشاهدة، مما يشير إلى الانتشار الواسع لاهتمامات الفتيات بالمستحضرات التجميلية.
 
هذا الهوس يترافق مع نصائح وممارسات قد تؤثر سلباً على صحة البشرة.

تحديات استخدام مستحضرات التجميل في سن مبكرة أكد الدكتور هارولد لانسر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، أن استخدام مستحضرات التجميل قبل أوانها يمكن أن يسبب مشاكل أكثر من الفوائد المرجوة.
 
استخدام المنتجات القاسية مثل الأحماض الكيميائية والريتينول قد يسبب تهيج البشرة وتلف الحاجز الواقي، مما يؤدي إلى مشاكل مثل حب الشباب والالتهابات.

نصائح الخبراء للحفاظ على صحة البشرة يجب على الفتيات والمراهقات اختيار منتجات العناية بالبشرة بعناية.
 
يوصي الخبراء باستخدام منتجات تحتوي على أقل عدد من المكونات، والتقليل من استخدام المنتجات القاسية.
 
وينبغي البدء بروتين بسيط لا يتضمن مكونات متقدمة مثل الأحماض والريتينول، وتجنب الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل.

أفضل الممارسات للعناية بالبشرة في سن مبكرة ينصح الخبراء ببدء روتين بسيط للعناية بالبشرة في سن مبكرة، يشمل غسل الوجه، استخدام مرطب، وواقٍ من الشمس.
 
هذا الروتين يساعد في الحفاظ على صحة البشرة دون تعريضها لمكونات قد تكون مزعجة.

الختام في ظل التحديات التي يواجهها الجيل الجديد، من المهم توعية الفتيات والمراهقات بشأن الاستخدام السليم لمستحضرات التجميل. التوازن بين الاستمتاع بالموضة والحفاظ على صحة البشرة هو المفتاح.
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