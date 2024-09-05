"خطيبي متعلم ومهضوم"... نادين نجيم تكشف مواصفات شريكها (فيديو)

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وأضافت نادين خلال استضافتها في برنامج "بيت السعد" للأخوين عمرو وأحمد سعد أنها تحب الشخص الذي تنطبق عليه كلمة "رجل" وليس مجرد "ذكر"، وأن يكون طموحا، ويحظى بكاريزما، كما تفضل الشاب الأسمر، ويكون حنونًا مع المرأة.وأكد الفنانة اللبنانية استحالة الارتباط بشخص بخيل، معقبة: البخيل يكون بخيلا في مشاعره مع فلوسه، والهدية ليست من الضروري أن تكون غالية المهم تكون هدية المرأة تحبها وطريقة الاهتمام هي التي تفرق.وأوضحت نادين: ممكن يحجز سينما أو مطعم أو هدية بسيطة تمامًا أو حلوى، حتى لو لم يكن سعرها غالياً، ولكن المرأة تحبها، وأحب الرجل الذي يعمل ويهتم في آن واحد، حتى لو المرأة شريكته تعمل هي الأخرى، وهناك من يحب زوجته تعمل حتى يفتخر بها ويدعمها، وأنا صبورة وبدي فرص كتير في علاقاتي. (mbc)