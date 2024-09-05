لموسم الخريف والشتاء.. Roger Vivier تعيد إحياء أناقة الستينيات في حملتها الإعلانية

تواصل علامة Roger Vivier تقليدها العريق مع حملتها الإعلانية لموسم خريف وشتاء 2024-2025 تحت عنوان "Icons".



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تسلط الحملة الضوء على عارضة الأزياء الشهيرة بات كليفلاند وابنتها الجميلة آنا كليفلاند، وذلك من خلال مشهد غرافيكي أنيق استوحى من روح باريس السباقة في فترة الستينيات. تقدم الحملة تصويراً فنياً رائعاً للأمهات وبناتهن من مختلف أنحاء العالم، حيث تجمع بين الأناقة المعاصرة وجماليات الستينيات.تسلط الحملة الضوء على عارضة الأزياء الشهيرة بات كليفلاند وابنتها الجميلة آنا كليفلاند، وذلك من خلال مشهد غرافيكي أنيق استوحى من روح باريس السباقة في فترة الستينيات.

أخرج الحملة غيراردو فيلوني بإبداعه الفريد وصورها مارسين كيمبسكي، مقدماً إطلالة مبهرة تعكس جماليات الـ Op art، الفن المرئي الذي ظهر في مجموعة VIVIER OP-TICAL التي عُرضت في باريس في شباط الماضي.



الحملة، التي تُعَدّ تجسيداً للراحة والبهجة، تأخذنا في رحلة عبر الزمن من خلال أطر صور مربعة تتذكر الحقبة الذهبية والتصوير الكبير الحجم للأزياء.

من خلال دمج تركيبات متناسقة وأطر نظرة خاطفة "peek-a-boo"، تعرض السلسلة السينمائية أيقونات المجموعة بألوان ثنائية بارزة.

تتضمن الحملة أيضًا قصائد تكرم إبداعات روجيه ڤيڤييه الغزيرة من الستينيات، مع زخارف خطوط شعاعية وتطريزات زهورية بصبغات بدائية وأكسسوارات مكبرة.



وفي تعليق له، قال جيراردو فيلوني: "الستينيات كانت فترة محورية بالنسبة لروجيه ڤيڤييه، حيث اتخذت جمالياته نهجاً أكثر أناقة مع غرافيكية ساحرة وتصاميم رائدة. كان طموحي منذ زمن إعادة تصور إبداعات هذا العصر الخالدة، وشعرت أن اللحظة كانت مناسبة لإعادة تقديمها ضمن إصدارات جديدة ومعاصرة لهذا الموسم".



تتميز الحملة بإطلالات رائعة، حيث تتناغم مربعات أحذية Belle Vivier slingbacks مع حقائب اليد المطبوعة بنقشة حمار الوحش أو بألوان ثنائية مزينة بمجوهرات مينا بنمط زهرة أقحوان.

تحمل آنا بحيوية حقائب Viv’ Choc الكبيرة المصنوعة من الجلد الأسود اللامع أو من جلد الغنم الأبيض الناعم الـ"شيرلينغ"، بينما ترتدي سترة قصيرة مرصعة بالكريستال، وحذاء فروسية ذات إبزيم high equestrian buckled boots. للفترة المسائية، تتباهى الأم وابنتها بحقائب مبهرة مزينة بالجواهر، وتتمايلان برفق لتكشفا عن أحذية Belle Vivier Trompette، لرفع أناقة إطلالتهما الرسمية إلى أقصى الحدود.