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المرأة

موسم الرياض الخامس.. تجارب فريدة ومذهلة في عالم الموضة والتصميم

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:00
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تجتمع الموضة مع عالم الترفيه في موسم الرياض بنسخته الخامسة، حيث كشفت الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل مشوقة لموسم هذا العام الذي يتوقع أن يتفوق على جميع النسخ السابقة.
 
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في 28 آب، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن فعاليات مميزة ستُعرض في هذا الحدث الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط، المقرر انطلاقه في 12 تشرين الأول القادم.

كشف المؤتمر الصحفي عن سلسلة من الفعاليات المبتكرة التي تدمج بين الموضة والترفيه، وتقدم تجارب فاخرة للمهتمين في مجال الأزياء.
 
إليك أبرز الفعاليات التي ستشهدها النسخة الخامسة من موسم الرياض:

أول معرض ومتحف لعلامة كريستيان ديور في السعودية تُضيف العاصمة الرياض نفسها إلى قائمة المدن العالمية التي تستضيف متحفًا ومعرضًا لعلامة كريستيان ديور.
 
سيقدم هذا المعرض تجربة فريدة لزوار الموسم من خلال عرض تاريخ العلامة الذي يمتد لعدة عقود.
 
سيُقام المعرض في منطقة المربع التاريخية، ويضم أكثر من 500 فستان من أرشيف ديور، بالإضافة إلى قطع إكسسوارات فاخرة.
 
سيُقسم المعرض إلى 14 قسمًا، كل منها يروي قصة مختلفة عن تطور العلامة وأسرار تصميم كل قطعة، مما يدمج بين التاريخ والفن والموضة في أجواء تجمع بين الفخامة والكلاسيكية.
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"1000 موسم وموسم" بالتعاون مع المصمم إيلي صعب يُعد زوار موسم الرياض بنسخته الخامسة بموعد مع تجربة تجمع بين الموضة والترفيه تحت عنوان “1000 موسم وموسم”، والتي يشرف عليها المصمم العالمي إيلي صعب.
 
تأتي هذه الفعالية كثمرة للشراكة التي أبرمها المستشار تركي آل الشيخ مع إيلي صعب في يناير الماضي بلندن، وتتضمن عرض مجموعة موسم الرياض لخريف 2025.
 
كما افتتح إيلي صعب بوتيكًا خاصًا بعلامته التجارية في منطقة “فيا الرياض”، إلى جانب صالة عرض مخصصة لتصاميمه الفاخرة في الديكور المنزلي، ليبرهن على تحوله من الأزياء إلى التصميم الداخلي.

تعد هذه الفعاليات جزءًا من الجهود المبذولة لإثراء تجربة الزوار وتقديم محتوى يدمج بين الثقافة، الموضة، والترفيه بشكل مبتكر وجذاب. (ياسمينا)
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