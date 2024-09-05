للتخلص من السيليوليت في فصل الخريف.. هذه النصائح هامة

يعرف السيليوليت على أنه حالة شائعة تؤثر على مظهر الجلد، حيث يظهر الجلد بشكل غير متساو أو متكتل، وغالبًا ما يُوصف بأنه يشبه "قشرة البرتقال".

يُعتبر السيليوليت أحد المشاكل الجمالية الأكثر شيوعًا، والتي تصيب عادة النساء أكثر من الرجال، وتعد المناطق مثل الفخذين، الأرداف، والبطن هي الأكثر تأثرًا بالسيليوليت.

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يمكن لبعض التقنيات والحلول الطبية والطبيعية أن تساعدك في محاربة السيليوليت، فما هي أبرزها؟



تقنيات للتخلص من السيليوليت في فصل الخريف

بما أن الخريف هو فترة انتقالية، قد يكون لتغيرات الطقس ورطوبة الهواء آثارًا مختلفة على البشرة من شأنها أن تزيد من شدة وضوح السيليوليت. للتخلص من السيليويت قبل قدوم الشتاء إليك بعض التقنيات الفعالة للتخلص من السيليوليت وفقًا للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية:



العلاج بالأشعة فوق الصوتية

تستخدم الموجات فوق الصوتية لتفتيت الدهون تحت الجلد. يمكن أن تساعد هذه التقنية في تحسين مظهر السيليوليت عن طريق تعزيز الدورة الدموية في الجسم وتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، للحصول على النتائج المرجوة قد تحتاج إلى عدة جلسات اعتمادًا على درجة السيليوليت لديك.



تقنية الليزر للتخلص من السيليوليت

للتخلص من السيليوليت يتم استخدام أنواع مختلفة من الليزر، يستخدم الليزر لتفتيت الدهون تحت الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين وهو البروتين المسؤول عن مرونة وشباب البشرة. عادة ما تستمر نتائج هذا الإجراء حوالي الستة شهور، بعدها يمكن للنساء ملاحظة عودة بسيطة لآثار السيليوليت على البشرة.

علاج السيليوليت بالكربوكسي

وهي واحدة من أحدث تقنيات علاج السيليوليت، في هذا الإجراء يتم إدخال غاز ثاني أكسيد الكربون تحت الجلد لتوسعة الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين لخلايا البشرة المختلفة. على الرغم من فعالية هذه التقنية في علاج السيليوليت، إلا أنها قد يترتب عليها ظهور بعض الكدمات، إضافة إلى الشعور العام بعدم الراحة، غالبًا ما تختفي هذه الأعراض خلال أيام قصيرة بعد الإجراء.



الإجراء الجراحي للتخلص من السيليوليت

في هذا الأسلوب الجراحي لعلاج السيليوليت، يتم استخدام أدوات متخصصة مثل الإبر لفصل الشرائط الليفية تحت الجلد. الهدف من هذه العملية هو تمليس سطح الجلد وتحسين مظهره عن طريق تقليل التكتلات غير المرغوب فيها.



كريمات للتخلص من السيليوليت

وفي صدد الحديث عن أفضل الحلول والتقنيات للتخلص من السيليوليت مع بداية فصل الخريف، أثبتت بعض الكريمات فعاليتها في التخلص من السيليوليت، من أبرز هذه الكريمات ما يلي:

- الكريمات التي تحتوي على الكافيين: يساعد الكافيين على تجفيف خلايا البشرة، لجعل علامات السيليوليت أقل وضوحًا. للحصول على النتائج المرجوة لا بد لك من الالتزام بتطبيقه يوميًا.

- الكريمات التي تحتوي على الريتينول: تزيد هذه الكريمات من كثافة الجلد، مما يجعل علامات السيليوليت أقل وضوحًا، للحصول على النتائج المرجوة لا بد لك من الالتزام باستخدام لفترة زمنية طويلة تصل إلى 6 أشهر تقريبا. (ليالينا)