شعار يخصّ ثقافة عربية جمع بين أميرة النرويج وزوجها.. ما هو؟

كشفت الأميرة النرويجية مارثا لويز عن شعار خاص غير رسمي يجمعها بزوجها شامان دوريكا فيريت مستوحى من حياتهما السابقة معاً في مصر، ويتضمن رموزاً تحمل معاني خاصة وذلك قبل أشهر من زواجهما.

وقد أعادت الصحف العالمية اليوم نشر الشعار والتركيز على المعنى الحقيقي له في الحضارة المصرية القديمة.

ونشرت الأميرة النرويجية مارثا لويز على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام في الأول من تموز 2024 صورة لشعار خاص بها وبزوجها، الذي تدعي أنهما التقيا لأول مرة في العصور القديمة، ويظهر الشعار حرف M فوق حرف D.

وأرفقت الأميرة منشورها بتعليق جاء فيه: "نحن فخورون وممتنون لمشاركة شعارنا معكم، هذا ليس شعاراً رسمياً، حيث لم أعد أمثل العائلة الملكية في المناسبات الرسمية، هذا الشعار هو مجرد رمز رائع يتضمن رموزاً مهمة لكل من زوجي ولي، ليعبر عن حبنا".

وذكرت مارتا أن الشعار "مكون من الرموز الهيروغليفية والرموز المصرية؛ إذ إن الحرف M يرمز بالطبع إلى مارتا، ويتوافق مع الهيروغليفية التي تمثل البومة، وهي حارسة الأرواح التي تتنقل بين العوالم".

بينما يرمز الحرف D إلى دوريك، والذي يُمثَّل في الهيروغليفية اليد، وهي "رمز للأفعال التي تُؤدَّى برشاقة، وتفتح الآفاق عبر الحياة".