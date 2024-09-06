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المرأة

نادين نسيب نجيم في لقاء مع مشتركات ملكة جمال لبنان 2024 (صورة)

Lebanon 24
06-09-2024 | 06:00
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نشرت الممثلة وملكة جمال لبنان لعام 2004 نادين نسيب نجيم صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام جمعتها بعدد من المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024.
وظهرت نادين في الصورة إلى جانب كل من الوصيفة الثانية غايال باليان، والوصيفة الثالثة ميليسا قزح بالإضافة إلى المشتركة سارة العريضي. (lbc)
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