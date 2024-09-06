Advertisement

فنون ومشاهير

آيتن عامر تواجه أزمة قد تطيح بفيلمها الجديد

Lebanon 24
06-09-2024 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1243644-638612508939449169.jpg
Doc-P-1243644-638612508939449169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مجلة "لها" ان الفنانة آيتن عامر تواجه أزمة قد تطيح بمشروع فيلمها الجديد "محو أمنية".


ووفقاً لـ"لها"، بدأت القصة عندما تقدّم المنتج والمخرج حامد صالح بشكوى رسمية الى غرفة صناعة السينما المصرية ضد الشركة التي كان قد أوكل إليها تنفيذ إنتاج فيلمه "محو أمنية" في مصر، حيث أكد في الشكوى أن الشركة المنفذة خالفت بنود وشروط العقد الذي وقّعته معه باعتباره المنتج والممول الحقيقي للفيلم، وحاولت الاستيلاء على الفيلم بالمخالفة لشروط العقد المُبرم بينهما، بل ورفضت إعطاء شهادة الملكية للمنتج والمموّل الفعلي له، مما دفع صالح لإيقاف التصوير والتقدّم بشكوى عاجلة الى غرفة صناعة السينما المصرية للنظر في الخلاف والحفاظ على حقوقه المثبتة قانوناً في العقد الموقّع بينهما.
Advertisement

وفيلم "محو أمنية" من تأليف أدهم سعيد وإخراج محمد محمود حماقي، ومن بطولة: آيتن عامر ومصطفى خاطر ووفاء عامر ومحمد ثروت ومحمود البزاوي، وعدد من ضيوف الشرف.

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:32 | 2024-09-06
09:45 | 2024-09-06
07:30 | 2024-09-06
06:00 | 2024-09-06
04:33 | 2024-09-06
02:28 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24