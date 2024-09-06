آيتن عامر تواجه أزمة قد تطيح بفيلمها الجديد

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ذكرت مجلة "لها" ان الفنانة آيتن عامر تواجه أزمة قد تطيح بمشروع فيلمها الجديد "محو أمنية".ووفقاً لـ"لها"، بدأت القصة عندما تقدّم المنتج والمخرج حامد صالح بشكوى رسمية الى غرفة صناعة السينما المصرية ضد الشركة التي كان قد أوكل إليها تنفيذ إنتاج فيلمه "محو أمنية" في مصر، حيث أكد في الشكوى أن الشركة المنفذة خالفت بنود وشروط العقد الذي وقّعته معه باعتباره المنتج والممول الحقيقي للفيلم، وحاولت الاستيلاء على الفيلم بالمخالفة لشروط العقد المُبرم بينهما، بل ورفضت إعطاء شهادة الملكية للمنتج والمموّل الفعلي له، مما دفع صالح لإيقاف التصوير والتقدّم بشكوى عاجلة الى غرفة صناعة السينما المصرية للنظر في الخلاف والحفاظ على حقوقه المثبتة قانوناً في العقد الموقّع بينهما.وفيلم "محو أمنية" من تأليف أدهم سعيد وإخراج محمد محمود حماقي، ومن بطولة: آيتن عامر ومصطفى خاطر ووفاء عامر ومحمد ثروت ومحمود البزاوي، وعدد من ضيوف الشرف.