بكلمتين.. جورجينا تعلق على هدف رونالدو التاريخي في شباك كرواتيا

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تفاعلت جورجينا رودريغيز، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع وصوله إلى 900 هدف في مسيرته الكروية.ونشرت عبر خاصية "القصص" على حسابها في "إنستغرام"، صورة يظهر فيها رونالدو وهو يحتفل بهدفه التاريخي في شباك كرواتيا وأرفقتها بتعليق "900 هدف".وسجل رونالدو هدفا في مباراة البرتغال أمام كرواتيا أمس الخميس، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وقاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.وأصبح "الدون" أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 900 هدف.