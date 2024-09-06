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المرأة

سيلينا غوميز تدخل عالم المليارديرات.. كم يبلغ حجم ثروتها؟

Lebanon 24
06-09-2024 | 23:00
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حصلت الفنانة ورائدة الأعمال سيلينا غوميز على لقب "مليارديرة" في عمر 32 عاماً، لتصبح واحدة من أصغر المليارديرات العصاميين في الولايات المتحدة.
 
ووفقاً لبلومبرغ، تُقدر صافي ثروة غوميز بنحو 1.3 مليار دولار.
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ورغم أن مسيرتها المهنية متعددة الأوجه، الا ان نصيب الأسد من ثروة غوميز، حوالي 1.1 مليار دولار، يأتي من علامتها التجارية لمستحضرات التجميل Rare Beauty.
 
يذكر انه تم إطلاق شركة Rare في عام 2020، وحققت نجاحاً كبيراً حتى الآن، ويُقال إن منتج أحمر الخدود الشهير الخاص بها وحده حقق إيرادات بلغت 70 مليون دولار في عام 2022.
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