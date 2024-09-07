Advertisement

فنون ومشاهير

غادة عبد الرازق تعيد دور تحية كاريوكا في رمضان المقبل

Lebanon 24
07-09-2024 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1243900-638613274072594431.png
Doc-P-1243900-638613274072594431.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مجلة "لها" أن الفنانة غادة عبد الرازق ستشارك في قصة "شباب امرأة" لأمين يوسف غراب خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.
 
 
وبدأت غادة في عمل جلسات التحضير للمسلسل مع الشركة المنتجة لاختيار المؤلف والمخرج، وباقي فريق العمل لبدء التصوير في أقرب وقت.
Advertisement

وسوف تعيد غادة في المسلسل الجديد دور الفنانة تحية كاريوكا في الفيلم الشهير الذي حمل نفس الاسم، وعرض عام 1956، وكان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف، والذي دخل ضمن قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، وقام ببطولته تحية كاريوكا، شادية، شكري سرحان، عبد الوارث عسر، سراج منير، فردوس محمد وآخرون.



فنون ومشاهير

المرأة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:35 | 2024-09-07
03:46 | 2024-09-07
02:36 | 2024-09-07
01:14 | 2024-09-07
23:00 | 2024-09-06
15:32 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24