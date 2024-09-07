غادة عبد الرازق تعيد دور تحية كاريوكا في رمضان المقبل

ذكرت مجلة "لها" أن الفنانة غادة عبد الرازق ستشارك في قصة "شباب امرأة" لأمين يوسف غراب خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وبدأت غادة في عمل جلسات التحضير للمسلسل مع الشركة المنتجة لاختيار المؤلف والمخرج، وباقي فريق العمل لبدء التصوير في أقرب وقت.

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وسوف تعيد غادة في المسلسل الجديد دور الفنانة تحية كاريوكا في الفيلم الشهير الذي حمل نفس الاسم، وعرض عام 1956، وكان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف، والذي دخل ضمن قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، وقام ببطولته تحية كاريوكا، شادية، شكري سرحان، عبد الوارث عسر، سراج منير، فردوس محمد وآخرون.







