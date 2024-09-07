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المرأة

ملكة كابلي تثير الجدل مجدداً.. شائعات زواجها وتفاصيل حياتها الخاصة

Lebanon 24
07-09-2024 | 14:00
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ردت "ملكة كابلي" على الشائعات التّي انتشرت حول زواجها بعد ظهورها بخاتم ألماس على يدها اليسرى، خلال لقاءها مع برنامج "أحكي مع مالك".
 
في تصريحها، فاجأت ملكة كابلي جمهورها برد غير حاسم، حيث أكدّت أنّها تفضل الحفاظ على تفاصيل حياتها الخاصة وعدم الكشف عنها.
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ملكة كابلي أوضحت أنها ترفض حسم موضوع زواجها، مشيرةً إلى أن حياتها الشخصية تعتبر "خطاً أحمر" بالنسبة لها.
 
وقالت: "هذه حياتي الخاصة، حياتي الخاصة خط أحمر، أبي أعيش حياتي لنفسي، ولا أريد أن يعرف أحد هذه المعلومات. عمري ما راح أتزوج مسيار."
 
وأضافت أنها لن تعلن عن أي زواج في المستقبل عبر وسائل الإعلام، وأكدت أنها تفضل أن تكون الزوجة الأولى في أي علاقة.

عندما سُئلت عن كيفية إخبار ابنتها قمر إذا تزوجت، أكدت ملكة كابلي أنها ستتعامل مع الوضع بشكل طبيعي، ولكنها أصرت على الاحتفاظ بتفاصيل حياتها الخاصة لنفسها.
 
طلبت من مقدم البرنامج، مالك مكتبي، التوقف عن السؤال، موضحةً أنّها لا ترغب في أن تكون تفاصيل حياتها الشخصية موضوعاً للنقاش العام.

الشائعات حول عودتها لطليقها أحمد السالم ترددت خلال الفترة الماضية، بعد ظهور الثنائي معاً في مناسبات متعددة مع ابنتهما قمر.
 
ورغم ذلك، لم يتفاعل الثنائي مع هذه الأنباء، وتجاهلا التعليقات والشائعات.

تفاعل الجمهور مع رد ملكة كابلي كان متبايناً، حيث انتقد البعض الإعلام الذي يسلط الضوء على تفاصيل حياتها الخاصة، بينما ناقش آخرون تغييرات ملامحها في ظل عمليات التجميل، وتمنوا عودتها لطليقها لمصلحة ابنتهما. (ليالينا)
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