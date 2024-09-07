من عالم الفن إلى قمة الثروة.. "سيلينا غوميز" تحقق رقماً قياسياً كأصغر مليارديرة في التاريخ!

أثارت الفنانة الشابة سيلينا غوميز اهتماماً واسعاً بعد أن سجلت اسمها كأصغر مليارديرة في العالم، بثروة تتجاوز الـ1.3 مليار دولار.



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بدأت سيلينا غوميز مسيرتها الفنية في سن مبكر، حيث برزت في العديد من الإنتاجات التلفزيونية منذ عام 2007، واستغلت شهرتها لدخول عالم الأعمال. وقد كشف موقع Bloomberg، المتخصص في تتبع ثروات المشاهير، عن تفاصيل هذه الثروة الكبيرة، مشيراً إلى أن سيلينا غوميز قد نالت لقب أصغر مليارديرة بعدما كانت قد لفتت الانتباه في السابق بفضل اقترابها من هذا الإنجاز.بدأت سيلينا غوميز مسيرتها الفنية في سن مبكر، حيث برزت في العديد من الإنتاجات التلفزيونية منذ عام 2007، واستغلت شهرتها لدخول عالم الأعمال.

قامت بتأسيس علامتها التجارية الخاصة بالمستحضرات التجميلية والموضة، Rare Beauty Brands، التي حققت مبيعات مرتفعة في فترة قصيرة تقدر بخمس سنوات فقط.

وتشكّل أرباح هذه العلامة حوالي 80% من ثروتها.



بالإضافة إلى ذلك، تحقق سيلينا غوميز دخلاً ملحوظاً من شراكاتها مع علامات تجارية كبرى مثل Puma وLouis Vuitton، فيما تُعدّ إيرادات الحفلات الموسيقية والمشاركات السينمائية نسبة ضئيلة من إجمالي ثروتها، تصل إلى 2-5% فقط.



وتجدر الإشارة إلى أن سيلينا قد حققت إنجازاً آخر غير مسبوق، إذ حطمت رقماً قياسياً على إنستغرام، مما يعكس مدى تأثيرها الواسع وشعبيتها الكبيرة. (ياسمينا)