بعد حفل اسطوري.. ملكة جمال المذيعات العرب تعلن انفصالها عن خطيبها (صورة)

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أعلنت ملكة جمال المذيعات العرب لعام 2023، هبة حيدري، انفصالها رسمياً، بعد أقل من عام على خطبتها الأسطورية التي تصدرت بها ترند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطريقة التي قدم بها خطيبها الخاتم إليها.وجاء إعلان هبة حيدري إنهاء خطبتها من خلال الرد على الأسئلة التي وجهت لها من بعض المتابعات عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على إنستغرام، قائلة: "ليش فكيتوا الخطبة؟ لسا فيديو الخطبة على بروفايلك، في أمل ترجعوا؟.وردت هبة حيدري بأن قرار انفصالها نهائي وعن قناعة تامة، وبعد عدة محاولات عديدة من أجل إكمال الخطبة، لكن الأمر انتهى في النهاية.وحول سبب الانفصال، رفضت هبة حيدري الخوض في التفاصيل التي دفعتها إلى إنهاء خطبتها، وردت على تعجب البعض من عدم إزالتها الصور والفيديوهات التي نشرتها وقت إعلان خطبتها. (ليالينا)