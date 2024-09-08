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المرأة

بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: لقد رحلت مبكراً

Lebanon 24
08-09-2024 | 05:50
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نشرت الممثلة دوجا حجازي خبراً حزيناً عبر خاصيّة "ستوري" في حسابها على "انستغرام"، حيث نعت أحد الأشخاص.
 
 
وقالت حجازي: "لقد رحلت مبكراً".
 
 
وأضافت: "شكرا على كل شيء فعلته لي ولعائلتي". (رصد لبنان 24)
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