بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: لقد رحلت مبكراً

نشرت الممثلة دوجا حجازي خبراً حزيناً عبر خاصيّة "ستوري" في حسابها على "انستغرام"، حيث نعت أحد الأشخاص.

وقالت حجازي: "لقد رحلت مبكراً".

وأضافت: "شكرا على كل شيء فعلته لي ولعائلتي". (رصد لبنان 24)