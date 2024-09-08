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المرأة

بعد غيابها.. ممثلة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
08-09-2024 | 12:10
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بصورة للفنانة السورية القديرة سامية الجزائري خلال كواليس تصوير مسلسل لها.
وفي التفاصيل، ظهرت سامية الجزائري في الصورة التي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام" برفقة ثلاثة شبان من داخل كواليس التصوير في لبنان، وعلقت: "كواليس تصوير المسلسل ".
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وتأتي مشاركة الممثلة السورية الجديدة بعد غيابها عن الأعمال الدرامية لموسمين، منذ مشاركتها في مسلسل "صالون زهرة"، من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار.
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