بعد تمثيلها في النسخة التركية من للموت... سينام أونسال ستتولى بطولة الهيبة؟

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كشفت وسائل الإعلام التركية أن سينام أونسال ستتولى بطولة النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"، بالتعاون مع أوزان أكبابا. جاء هذا بعد رفض إسراء بيلجيتش عرضاً مغرياً لتأدية دور البطولة في هذه النسخة.ويُذكر أنه في بداية العام الحالي، أعلنت قناة "Kanal D" التركية عن إيقاف عرض مسلسل "ما قبلك"، النسخة التركية من مسلسل"للموت"، بسبب تدني نسب المشاهدة. أوقفت القناة المسلسل عند الحلقة الثالثة، ليكون أسرع مسلسل يتم إيقافه في الموسم الدرامي الحالي، بعد فشله في جذب نسبة مشاهدة عالية. وقد كان هذا المسلسل أول تحويل لعمل عربي إلى نسخة تركية، بعد سنوات من تقديم نسخ عربية من المسلسلات التركية المدبلجة. والصدفة أن سينام أونسال، التي لعبت دور البطولة في "للموت"، انضمت الآن إلى بطولة "الهيبة".وكان المنتج صادق الصباح قد أعلن قبل نحو عام أن شركة إنتاج تركية قد اشترت حقوق مسلسل "الهيبة" لتحضير نسخة تركية منه. كتب سيناريو النسخة التركية جوليزار إيرماك، بينما سيتولى إخراجه أحمد كاتكسيز، وسيتم تصويره في ماردين. (ET بالعربي)