30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد تمثيلها في النسخة التركية من للموت... سينام أونسال ستتولى بطولة الهيبة؟
Lebanon 24
09-09-2024
|
02:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وسائل الإعلام التركية أن سينام أونسال ستتولى بطولة النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"، بالتعاون مع أوزان أكبابا. جاء هذا بعد رفض إسراء بيلجيتش عرضاً مغرياً لتأدية دور البطولة في هذه النسخة.
ويُذكر أنه في بداية العام الحالي، أعلنت قناة "Kanal D" التركية عن إيقاف عرض مسلسل "ما قبلك"، النسخة التركية من مسلسل"للموت"، بسبب تدني نسب المشاهدة. أوقفت القناة المسلسل عند الحلقة الثالثة، ليكون أسرع مسلسل يتم إيقافه في الموسم الدرامي الحالي، بعد فشله في جذب نسبة مشاهدة عالية. وقد كان هذا المسلسل أول تحويل لعمل عربي إلى نسخة تركية، بعد سنوات من تقديم نسخ عربية من المسلسلات التركية المدبلجة. والصدفة أن سينام أونسال، التي لعبت دور البطولة في "للموت"، انضمت الآن إلى بطولة "الهيبة".
Advertisement
وكان المنتج صادق الصباح قد أعلن قبل نحو عام أن شركة إنتاج تركية قد اشترت حقوق مسلسل "الهيبة" لتحضير نسخة تركية منه. كتب سيناريو النسخة التركية جوليزار إيرماك، بينما سيتولى إخراجه أحمد كاتكسيز، وسيتم تصويره في ماردين. (ET بالعربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
Lebanon 24
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
23:47 | 2024-09-08
08/09/2024 11:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة راغب علامة بحادث سير في دبي؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة راغب علامة بحادث سير في دبي؟
11:00 | 2024-09-08
08/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبّل يدها وعانقها.. شاهدوا بالفيديو ماذا حصل بين فنان لبناني ومذيعة أخبار "الجديد"
Lebanon 24
قبّل يدها وعانقها.. شاهدوا بالفيديو ماذا حصل بين فنان لبناني ومذيعة أخبار "الجديد"
08:00 | 2024-09-08
08/09/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا
Lebanon 24
بالصور: عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا
15:30 | 2024-09-08
08/09/2024 03:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان ضمن القائمة.. هكذا جاءت معدلات "الطلاق" في الدول العربية
Lebanon 24
لبنان ضمن القائمة.. هكذا جاءت معدلات "الطلاق" في الدول العربية
11:00 | 2024-09-08
08/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:20 | 2024-09-09
مقاضاة مخرجة واعلامية شهيرة بعد تصريحاتها عن المساكنة
00:02 | 2024-09-09
بسبب فيلم... علاقة أحمد فهمي وهنا الزاهد تعود للأضواء
23:00 | 2024-09-08
مي عمر تتخذ قراراً طارئاً بشأن مسلسلها الرمضاني الجديد
14:05 | 2024-09-08
بعد 6 سنوات.. فنانة معروفة تستقبل طفلتها الأولى (صورة)
12:10 | 2024-09-08
بعد غيابها.. ممثلة سورية شهيرة تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور لها (صورة)
10:18 | 2024-09-08
صورة جديدة لفاليري أبو شقرا مع إبنتيها ياسمين وقمر... شاهدوها
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
09/09/2024 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
09/09/2024 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
09/09/2024 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24