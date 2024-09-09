بعد سنوات طويلة من الغياب.. فنانة مصرية تتحدث عن سبب ابتعادها عن الغناء

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خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، تحدثت أنوشكا عن عودتها الى الغناء بعد سنوات طويلة من الغياب، كاشفةً الأسباب التي دفعتها للتوقف عن الغناء.وعبّرت أنوشكا عن سعادتها بإحياء حفل غنائي في مكتبة الإسكندرية ضمن مهرجان الصيف قبل أيام قليلة، وذلك بعد غياب طويل، وقالت إنها شعرت بأنها وُلدت من جديد بعد إحيائها الحفل الغنائي، معلقةً: "بقالي فترة مش بقف على المسرح ولقيت الجمهور بيغنّي معايا الأغاني بتاعتي ومحبة الناس ليا خلّتني بقيت عامله زي الطفلة اللي بتبدأ من أول سطر".ونفت أنوشكا ما قيل عن أنها من أصول أرمينية، مؤكدةً أن جدّتها لوالدتها من جذور أرمينية.وأوضحت أنوشكا أن الفضل بنجاحها في الغناء أو التمثيل يعود الى الله عزّ وجل ثم لوالديها اللذين كانا يقدّمان لها الدعم ويقفان بجوارها ويساعدانها، مشيرةً إلى أنها تختار ما يناسبها مما يُعرض عليها من أعمال فنية وتقتنع به. إذ قالت: "ابتعدت عن الغناء من أجل التمثيل، ولكن برنامج "صالون أنوشكا" كان كله غنائياً وبدأ المنتجون يطرحونه على القنوات، ولكنني بالفعل بعيدة عن الغناء".وأضافت: "الحمد لله ربنا كرمني آخر كرم في حفلتي الأخيرة واستقبال الجمهور ليا خلّى الواحد حاسس بالدفا في المسرح وفرحانة جداً بكل نجاح بقدمه". (لها)